Un reconocimiento con mucho arte

La explosión de las redes sociales ha posibilitado que aumenten las alternativas. Existen muchas disponibles, aunque todavía queda algún resquicio para la novedad, como el que encontró la mirandesa Celia Miguel, quien con su idea ha ganado el programa Emprende Joven organizado por el Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla yLeón. El proyecto lo denominó Laborart, un espacio digital en el que dar cabida a los artistas de cualquier disciplina «para conectarlos entre sí y con futuros promotores sin que tengan que esperar a que nadie les llame por teléfono». Para hacer encajar el interés entre la oferta y la demanda, la red social funciona como escaparate, ya que cada músico, actor o bailarín «podría subir cualquier contenido artístico».

La joven, que estudia el último curso de un doble grado de Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual, remarca que en estos momentos «existen muchos talentos ocultos que se pueden estar perdiendo en el camino porque se tiene que seleccionar por parte de las agencias». Sin embargo, con Laborart se aumentarían las oportunidades y por eso se ha reconocido su trabajo, que surgió en un primer momento como una idea a desarrollar «para una asignatura de la universidad».

Detrás de esta peculiar red social no existía ninguna intención de profundizar en ella, ni hacerla realidad. Pero se puede decir que el destino cruzó a la joven con el programa impulsado por la Junta. «Solo me quedan unas pocas asignaturas para terminar Comunicación Audiovisual y las imparten online por lo que tengo mucho tiempo libre», reconoce la joven, que tuvo una primera tentación con un anuncio «que me salió en Facebook».

No hizo mucho caso, aunque sí que pensó en apuntarse. Lo dejó pasar pero al poco tiempo «mi madre que estaría visionaria vio el mismo anuncio y me lo pasó», por lo que lo recibió como una señal dar el paso. En ese momento entró en el programa en el que han participado unos 200 jóvenes de entre 14 y 30 años, procedentes de la región y también de Portugal, país con el que se comparte el programa.

En él recibió formación que aplicó Laborart, que todavía estaba por desarrollar. «Me han dado muchas claves y he aprendido mucho. Me han permitido establecer una línea más real para la red social», asume Celia, que aún así todavía se sorprende de haber ganado. «Para mí, lo más impactante fue que me seleccionaran entre los ocho finalistas», admite la mirandesa, que añade que «todo esto me ha servido para valorar mucho más la idea y querer llevarlo a la práctica para que no se quede en esto».

El reto rebosa ambición y gracias al premio tendrá una ruta empresarial por la región, con lo que Celia continuará enriqueciendo los detalles de Laborart, una red social con la que han conseguido un reconocimiento para un proyecto llena de posibilidades.