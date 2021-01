Robles niega "broncas" con Marlaska por el despliegue de la UME

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado este miércoles que haya habido "broncas" con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuenta del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente al temporal Filomena. "Lo que ha habido es una coordinación al máximo", ha asegurado.

En una entrevista en Onda Cero, , la titular de Defensa ha mostrado su "enorme respeto por el periodismo" para después señalar que algunas de las "noticias" publicadas durante los últimos días --y referidas a una supuesta disputa entre sendos Ministerios-- "no se corresponden con la realidad".

Así, Robles ha insistido en que en la gestión del temporal por parte del Ejecutivo no ha habido "un problema de broncas" entre ministros. "No hay que buscar polémicas donde no las hay. Todos tenemos la obligación de hacerlo lo mejor posible", ha sostenido.

"Le puedo asegurar que soy sincera y cuando algo no me gusta lo digo. Le puedo asegurar que desde el viernes a las diez de la noche estuvimos en contacto Grande-Marlaska el presidente y yo misma para la activación en mi caso concreto de la UME", ha señalado Robles, que ha insistido en que la colaboración entre departamentos ha sido total.

En esta línea, la titular de Defensa ha explicado que lo que recoge la ley es que en una situación como la que se ha vivido "la autoridad única" es Interior. "Por imposición de la ley es Interior quien activa a la UME y a todos los servicios de emergencia que considera oportunos", ha señalado.

Según las informaciones publicadas, Grande-Marlaska habría reprochado a Robles el haber desplegado la UME en la capital de España sin haber consultado previamente a Interior. "La UME ya estaba activada en Madrid desde el día anterior. A mi me llama Almeida, que habló con Marlaska y el presidente, para decirle que las Fuerzas Armadas continuaran en Madrid el tiempo que fuera necesario", ha señalado.

Ese mismo viernes fue Interior, según ha relatado la ministra, el "único competente por ley" para activar a la UME en Madrid. "Inmediatamente se puso en marcha con unas prioridades clarísimas: la primera, evacuar a los automovilistas atrapados dentro de vehículos en la A-4, la A-5 y la M-40", ha apostillado.