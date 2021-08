Un parque solar en Poza con el que ingresar 120.000 euros

Varias empresas del sector de las energías renovables ha contactado con el Ayuntamiento de Poza de la Sal interesadas en enclavar en el entorno un parque fotovoltaico. El municipio, que no quiere dejar pasar la oportunidad, ha optado por sacar a licitación el arrendamiento de un terreno para tal fin. No se trata de un contrato menor, y el alcalde de la localidad, José Tomás López, declara a este periódico que el adjudicatario deberá abonar al Consistorio un canon anual mínimo de 120.000 euros.

«Cuatro compañías han contactado con nosotros y en Poza estamos muy interesados en que el proyecto salga adelante porque este plus sería un espaldarazo tremendo para el presupuesto municipal, no solo por el alquiler sino también por otros impuestos que se generan», asegura. El arrendamiento se otorga por un plazo inicial de 30 años -que empezará a contar desde la formalización del alquiler en documento administrativo- y una vez haya expirado el contrato se considerará automáticamente prorrogado por un plazo de diez más, años, salvo que el arrendatario comunique al municipio su intención de no ampliar el acuerdo con un plazo de preaviso de un mes. En un principio, en el anuncio salen a subasta 100 hectáreas de una finca de más de 200 por 4,8 millones de euros situada próxima a la carretera de La Mazorra, en el Páramo de Masa. No obstante, López estaría «dispuesto a ofrecer más terreno en el supuesto de que la compañía seleccionada lo solicite».

La licitación tiene carácter electrónico y las empresas deberán preparar y presentar sus ofertas junto con la documentación preceptiva, obligatoriamente de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de entrega de las instancias finaliza el 30 de agosto a las 10 horas. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta la mesa de contratación atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación «cuantificables automáticamente. La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con la documentación presentada y se regulará sobre la base de una puntuación total de 100 puntos», explica el regidor.

Así, con una puntuación máxima de 5 puntos, se otorgará la mayor calificación a la oferta entregada sin IVA, que ofrezca el mayor canon inicial anticipado para ser abonado con anterioridad a la firma del contrato administrativo. El presupuesto que proponga el mayor canon anual como contraprestación por la constitución del derecho de arrendamiento compite por obtener 90 puntos; y alcanzará como máximo otros 5 puntos la empresa que más número de contratos indefinidos a tiempo completo cree durante la explotación vinculada directamente a la planta de generación de energías renovables.

Para la imposición de sanciones, desde el Consistorio se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista un plazo de audiencia de cinco días hábiles para que formule las alegaciones que considere oportunas. El pliego de condiciones administrativas para el arrendamiento recoge que las faltas leves por incumplimiento del contrato se penarán con hasta 1.500 euros, las graves hasta los 3.000 y las muy graves podrán ascender hasta los 6.000.

EN LA COMARCA. El proyecto de Poza no es el único proyectado en la Bureba. Solaria Energía y Medio Ambiente construirá un megaparque fotovoltaico en el que 1,45 millones de paneles repartidos en 7 pueblos producirán 595 MW.