El Real Madrid evita el susto a última hora

El Real Madrid tuvo que ganar dos veces al AS Mónaco y sufrir hasta el final para conseguir una victoria por 94-86, después de ganar el primer cuarto por 18 puntos de ventaja.

Casi sin darse cuenta el Real Madrid se encontró con un 13-1 en el marcador mediado el primer acto. Mike James no parecía Mike James, y el As Mónaco no parecía un equipo de Euroliga que había ganado en las dos primeras jormadas.

Bastó una buena defensa madridista, poder correr y que los lanzamientos exteriores entraran para que el marcador se disparase hasta un 30-12 al final del primer cuarto.

El Real Madrid evita el susto a última horaGerschon Yabusele, 10 puntos, y Adam Hanga (9) capitalizaron los réditos de una defensa en la que sobresalió Walter Tavares ayudando a los exteriores con sus largos brazos.

El resultado de 30-12 se quedó pequeño con el de valoración, 46-3 que explica la diferencia entre ambos equipos.

En el segundo cuarto, el Madrid bajó el pistón y el AS Mónaco subió su defensa. James, por momentos pareció James y la ventaja comenzó a recortarse. Los monegascos se impusieron en el periodo por 21-27 y al descanso se llegó con 51-39, 62-45 en valoración.

El Real Madrid evita el susto a última horaCon el quinteto inicial de nuevo en pista, el Madrid intentó recuperar la energía, el juego y el acierto perdidos en el segundo cuarto, aunque no fue tarea fácil porque los monegascos rompieron la barrera mágica de los 10 puntos de desventaja, 55-46 (min.23) y se hicieron fuertes en ella, 63-53 (m.25.30).

James ejerció ya de James a tiempo completo, acaparando balón y creando juego y creándose sus propios tiros, porque a diferencia de la primera parte ejerció de base, al tiempo que Donta Hall dio muestras de su calidad.

Al final del tercer acto, 72-65, con triple incluido en la última décima de segundo de un James ya completamente reconocible.

El Madrid tuvo que volver a ponerse el mono de trabajo para doblegar a un Mónaco muy distinto de los primeros minutos, que a falta de 6 minutos se acercó a 6 puntos, 79-73. Y que a falta de 4.30 minutos se acercaba a 3, 81-78.

Otro triple, ahora de Will Thomas, tras recuperación de James, empató el partido a 81 a falta de 4 minutos. Un mundo en un nuevo partido.

Thomas puso el 81-83, la primera ventaja monegasca en todo el partido, a falta de 180 segundos para el final. Yabusele apareció para empatar a 83 y anotar tres tiros libres más tarde, 86-83 a falta de 2 minutos.

Un triple de Rudy a falta de 1 minuto, 89-84, permitió ver las cosas con cierto optimismo, máxime ante la precipitación del Mónaco, pero lo cierto es que el Madrid tuvo que ganar dos veces hasta el 94-86 final.