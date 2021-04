Radar móvil pone 40 multas al día, la mayoría en 'calles 30'

Que en una calle de un carril por sentido como Conde Lucanor se alcancen los 110 kilómetros por hora es motivo suficiente para multiplicar por cinco los controles de velocidad. Más aún teniendo en cuenta que la ciudad modificó su ordenanza de movilidad hace un año para poder pacificar el tráfico y que en apenas quince días entrará en vigor la modificación del reglamento de circulación que también reduce las máximas de las vías urbanas. En Burgos aún se corre demasiado. Y para muestra, 2.862 multas en apenas dos meses. El radar móvil de la Policía Local ha estado últimamente especialmente activo, sobre todo desde que adquirieron un dispositivo que detecta a los coches que superan tanto los 50 como los 30 en la misma calle. Son los que sobrepasan esta última limitación los que copan el 80% de las denuncias.

De los datos facilitados por la concejalía de Seguridad Ciudadana no solo llama la atención que la gran mayoría de infracciones sean por superar los 30 por hora. Es casi más significativo que las velocidades máximas alcanzadas en estas vías sea en más de una ocasión más del doble de lo permitido. Lo ocurrido en Conde Lucanor, una larga recta donde los vecinos del barrio de Villímar habían denunciado conductas al volante como la descrita al inicio de estas líneas, no deja de ser un caso aislado. No obstante, también son preocupantes los 76 por hora alcanzados en la calle Pozanos o los 83 de la calle Arlés.

