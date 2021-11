"El problema de las instituciones no es el TC, es Otegi"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho este viernes que el problema de las instituciones españolas no es el Tribunal Constitucional, que ha sido elegido de acuerdo con lo que marca la ley con personalidades de reconocido prestigio, sino quienes pactan con Arnaldo Otegi, con Bildu o con ERC.

Casado, que ha comparecido ante los medios con motivo de su segunda visita a La Palma desde la erupción del volcán, ha recordado que el TC no es "poder judicial" y por tanto sus miembros son elegidos por el Parlamento, y ha afirmado que los propuestos por el PP son ambos independientes y de reconocido prestigio profesional.

"El problema que hay ahora en las instituciones españolas no es sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, es sobre Arnaldo Otegi" y quienes pactan con "quienes no condenan el asesinato de 850 inocentes", como Bildu, o quienes "no condenan la violencia que ha sufrido Cataluña", como ERC.

Casado ha confiado que ahora se proceda al desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para lo cual se debe proceder una modificación de la ley para que sus miembros sean elegidos en su mayoría directamente por los jueces, en algo que es clara la Constitución, la Unión Europea y "miles de jueces que lo han solicitado", ha afirmado.

También ha señalado que Europa ha llamado la atención a Polonia para que garantice la independencia de su órgano de gobierno de los jueces, a la que incluso se han condicionado los fondos europeos, y lo mismo debe suceder en España, de manera que doce de los 20 vocales de CGPJ sean elegidos por los jueces.

El presidente del PP se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas van a cumplir sus funciones constitucionales y para ello su partido "ha seguido escrupulosamente los parámetros" establecidos en las leyes para su nombramiento.

Señaló que el PP ha apoyado la propuesta pactada con el PSOE, a pesar de que entre los candidatos propuestos por los socialistas no son "los perfiles más idóneos por las sentencias que han dictado o sus escritos", porque son "las reglas que marca la Constitución, idoneidad profesional e independencia en su función".