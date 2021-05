La cosecha de cereal rondará los 1,7 millones de toneladas

Dice José Luis Alonso, que trabaja la tierra desde hace cuatro décadas en el entorno de Rojas, en La Bureba, que viene buena cosecha si la cosa no se tuerce. Es decir, si no cae la beatífica agua de mayo e incluso de junio, o si no comparece una de esas heladas traicioneras y homicidas que tanto daño hacen a la espiga. Los agricultores siempre están mirando al cielo, porque saben que de arriba depende el que se confirmen las previsiones sobre la cosecha, que según las estimaciones de los sindicatos agrarios son optimistas: se habla de una cosecha estupenda, quizás un poco menos buena que la del año pasado, calificada de excepcional. «De momento la cosa no va mal, pinta bien. Pero desde luego no va a ser tan buena como la del año pasado, que fue de más de bueno. Ha ahijado un poco menos, está más claro, pero creo que si las cosas no se tuercen la cosecha va a ir bien. Eso sí, tiene que llover más. El agua de mayo es la que hace que engorde el grano y venga en condiciones», dice Alonso, que cultiva especialmente trigo y cebada, y en meno medida avena y girasol en sus 180 hectáreas.

Las estimaciones a las que ha tenido acceso este periódico hablan de alcanzar las 1,7 millones de toneladas de cereal. Datos más precisos permiten saber cómo se presenta la recolección por comarcas.Si Burgos es desde tiempo inmemorial el granero de Castilla yLeón, la comarca burebana los es el de la provincia: el cálculo de toneladas de trigo, cebada, centeno y avena que podrían recogerse en esta privilegiada zona podría rozar las 400.000 toneladas, una cifra más que apreciable. La segunda comarca con mayor producción estimada es la de Arlanzón, donde se calcula una cosecha de en torno a las 340.000 toneladas; y en la del Odra-Pisuerga se calcula que puedan recogerse unas 331.000 toneladas.Estas tres -Bureba, Arlanzón y Pisuerga- copan el 60 por ciento del cereal de toda la provincia, superando el millón de toneladas según los datos que manejan las centrales agrarias de la provincia.

También producción de cereal se presume muy buena en la comarca del Arlanza, situándose en cifras cercanas a las 314.000 toneladas. Con datos más inferiores cierran la Ribera (153.000 toneladas); Merindades (109.000 toneladas); Páramos (38.000 toneladas); y, por último, la Demanda, donde podrían recolectarse en torno a 30.000 toneladas.

