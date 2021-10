Y tú, ¿de quién eres?

No se posicionen de momento. Aunque crean tener sus preferencias claras, esperen a conocer cómo será y quién dirige este curioso duelo de misterio entre Edgar Allan Poe y Gustavo Adolfo Bécquer, planteado para este viernes en el bar El Sótano, en la calle Obdulio Fernández, 38.

La idea de enfrentar a estos autores leyendo sus relatos en voz alta y dejando al público votar en cada tanda se le ha ocurrido a Samuel Pérez, miembro de la Unidad de Cultura Científica de la UBU, guionista del programa de televisión Cien&Cía y de documentales como La ciencia que esconde la Catedral. «Sí, lo sé, me he venido arriba porque no es que me falten actividades. Pero es una idea que siempre he pensado que me gustaría hacer si tuviera un bar, y como El Sótano buscaba iniciativas, se lo propuse. La intención es hacer uno al mes, y si funciona, seguimos».

Para empezar ha decidido enfrentar al autor de El cuervo con las leyendas de quien firma El monte de las ánimas. «De Poe es previsible lo que se espera, y de Bécquer he seleccionado historias que tienen ese punto misterioso, terrible y catastrofista propio del romanticismo. También había pensado incluir a Emilia Pardo Bazán, pero para otra vez. En realidad lo hago porque me gustan los relatos cortos, leer en voz alta y porque creo que voy a descubrir autores que no conozco», detalle mientras descarta los disfraces y la ambientación, al menos para el estreno.

La siguiente cita enfrentará a Ágatha Christie con Conan Doyle, y después serán Borges y Cortázar. El cuarto, si se da, llevará a duelo a dos autores contemporáneos.