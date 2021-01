Se prevén menos casos de gripe por las medidas anticovid

Es una evidencia incontestable que la covid-19 ha cambiado completamente el mundo que conocíamos hasta marzo de 2020 y en casi todos los aspectos para mal. Pero quedan algunos que, por extraño que resulte, puede que estén mejorando debido a la irrupción del coronavirus. A estas alturas del año, por ejemplo, ya estaríamos hablando del crecimiento exponencial de los casos de gripe, que en numerosas ocasiones colapsaban tanto las consultas de Medicina de Familia como las de los servicios de Urgencias de Atención Primaria y del Hospital Universitario de Burgos. Pero no está siendo así, al menos de momento. Según datos del servicio territorial de Sanidad, la incidencia de esta patología, en la actualidad, está en menos de 50 casos por 100.000 habitantes, una cifra nada preocupante y que, a estas alturas, el año pasado ya había comenzado a crecer.

"Ahora no hay gripe significativamente y aún no sabemos si es que se está retrasando la onda epidémica o que va a haber menos casos, aunque todo apunta a que con las medidas higiénicas que se exigen contra la covid la transmisión de la gripe, y otras enfermedades que tienen los mismos mecanismos de contagio, va a ser bastante menor que en otros años ", descrito el jefe del servicio territorial, José Antonio Miranda.

Y es que, al igual que el coronavirus, la gripe se transmite por el contacto y el aire. Así que la utilización generalizada de mascarillas, el lavado de manos, la distancia social y el incremento de vacunación (en esta campaña de la gripe se han vacunado en Burgos 10.000 personas más que en la anterior) están haciendo efecto a la hora de evitar todas aquellas patologías que tienen un mecanismo de contagio similar. Miranda apunta, por otro lado, a que también están reduciéndose con respecto a años anteriores las infecciones de transmisión sexual, pero no ofreció datos al respecto. "Seguramente este año será más tranquilo en este sentido por lo que se ahorrará presión asistencial, que ya está disparada con los casos de covid", agregó el jefe del servicio territorial.

Con respecto a otra enfermedad que en los meses más fríos del año da también muchos quebraderos de cabeza al sistema sanitario ya las familias, la bronquiolitis que afecta a los niños, las previsiones son similares. Aunque aún no hay datos, lógicamente, pues el momento álgido en el que más se presenta es en el de los meses de enero y febrero y es aún un poco aventurado decir cómo se va a comportar, según Carmelo Gutiérrez, pediatra de Atención Primaria, no es improbable que se reduzcan los casos como ya ha ocurrido en otros países.

Menos visitas. No obstante, ya la espera de comprobar cómo se comporta esta patología respiratoria -que afecta a niños muy pequeños, por debajo de dos años, y está causada por el virus sincicial respiratorio-, Gutiérrez sí que expresa que en las consultas de Pediatría de Atención Primaria se están viendo muchos menos niños que otros años por dos razones: la que tiene que ver con las medidas higiénicas de mascarilla, lavado de manos y distancia social y la del miedo o reticencia de las familias a consultar por cuestiones leves que antes les llevaban al centro de salud y ahora no. En este sentido, no tiene muy claro que se trate de un cambio de paradigma que conllevaría la disminución de las consultas dedicadas a la salud infantil: "La cuestión es si esto se va a mantener o una vez que recuperemos la 'normalidad' se volverá a lo anterior".