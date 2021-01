Bicis que ganan otra vida

Todos merecemos una segunda oportunidad. También las bicicletas. Algo así han pensado en Salud Mental Aranda, donde se han propuesto sacar del olvido a esas bicis que, a veces, acumulan años y años sin un solo uso. Abandonadas. Cubiertas de polvo en el desván.

Por eso, cuando Ana Mugüerza, de 29 años, vio el anuncio de la entidad en los distintos perfiles de redes sociales no se lo pensó dos veces. El llamamiento no podía resultar más sencillo: "Recuerda que puedes darle una segunda vida a tu bici y ayudarnos a que todos los participantes de la asociación puedan disfrutar de los beneficios del ciclismo".

Ahí fue cuando cayó en la cuenta de que aquella bicicleta que le regalaron por su primera comunión "básicamente estaba cogiendo polvo en casa". Además, esta arandina trabaja en un gimnasio y una de sus pasiones es fomentar el deporte. Así que podría decirse que en Salud Mental se lo pusieron en bandeja: su bici volvería a rodar.

Y lo hará en las manos y pies de Eduardo Gómez Sanchidrián, de 52 años. La entrega se produjo hace unas semanas en la sede de Salud Mental Aranda. Así pues, todos contentos. "Llevaba un tiempo pensando qué hacer con ella. Me daba pena tirarla. Al final es una bici que lleva toda la vida conmigo y que tiene un valor especial para mí. Quería darla un uso, que alguien la aprovechara y que no terminara en la basura. Así que espero que Eduardo así lo haga y la trate con cariño", expresó Ana Mugüerza.

En este sentido, también subrayó que ha vivido muchas alegrías y algún que otro disgusto con esta bicicleta, que después ‘heredó’ su hermana pequeña. "He realizado muchas rutas con mis amigos, con la familia... Mis inicios en el mundo del deporte están muy vinculados a esta bici", de la que guarda "muchos recuerdos bonitos". También alguna caída y un par de pinchazos en medio de un camino donde no tenía cómo arreglarla, "por lo que me tocó volver a pata hasta casa", relató.

Por su parte, el receptor se mostró enormemente agradecido con Ana, ya que, como recalcó, siempre le ha gustado el deporte y como buen segoviano de nacimiento -y arandino de adopción- disfrutaba sobremanera con las etapas de montaña cuando disputaban el Tour de Francia Perico Delgado y Miguel Induráin.

A partir de ahora, Eduardo tendrá que ponerse en forma. Tal como reconoce, lleva unos diez años sin montar, si bien es cierto que esto es algo que nunca se olvida.

Se sumará a las rutas en bici que en Salud Mental Aranda llevan organizando desde el pasado mes de septiembre. Desde la asociación indican que a raíz del confinamiento de los meses de marzo, abril y mayo, la mayoría de los talleres deportivos se tuvieron que cancelar o hubo que modificarlos para cumplir con las medidas de seguridad e higiene impuestas para frenar los contagios por coronavirus.

Fue entonces cuando optaron por retomar una serie de rutas en bicicleta que ya habían puesto en marcha hace unos años. "Lo vimos viable ya que simplemente se necesita una bici y buen tiempo", explica Álex Matos, técnico de programas. Parte del material ya lo tienen gracias a Ana Mugüerza. A ello suman los cascos , así como artículos de reparación rápida. No obstante, lo del tiempo ya es otro cantar... Máxime después de las bajísimas temperaturas mínimas que lleva registrando Aranda en la última semana, especialmente tras la nevada histórica que dejó la borrasca Filomena. "Tiraremos hasta que aguante el cuerpo. Vamos abrigados", indica Matos al respecto.

En cualquier caso, el objetivo del taller es conocer la naturaleza y hacer ejercicio físico de forma saludable y adaptado a la llamada nueva normalidad. "Solemos consensuar el trayecto entre quienes participan. Unos días vamos por la naturaleza, otros hacemos rutas semiurbanas, con distintas orientaciones... Somos muy aventureros y nos metemos por todos los sitios posibles", dice Matos, antes de aprovechar para lanzar un aviso: "Los caminos están destrozados".