Igea ve "más lejos" la nueva normalidad en Castilla y León

Castilla y León no avanzará en la desescalada a partir de este viernes debido al "incremento vertiginoso" de casos en la Comunidad, especialmente entre la población de 15 a 29 años desde el final del curso. "En apenas una semana se ha duplicado la incidencia en este grupo de edad (al pasar de los 157 casos por 100.000 habitantes a los 312 actuales), mientras que en el resto de franjas la tendencia es descendente", ha advertido Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno de este jueves.

El vicepresidente de la Junta, eso sí, ha aclarado que este "incremento exponencial" de casos entre los más jóvenes "no se ha traducido en un aumento de los ingresos" y la región continúa "por debajo de los 100 pacientes hospitalizados", sin embargo pide a la población "especialmente en esta franja de edad" que "extreme el cuidado y evite las situaciones de riesgo" porque "no solo se ponen en riesgo ellos, sino también otras personas vacunadas y no vacunadas". "La mortalidad en este grupo de edad es escasa, pero 13 personas de este rango ya han fallecido" en nuestro territorio.

Vacunación. El vicepresidente de la Junta ha indicado que Castilla y León va a recibir en las próximas fechas "50.000 dosis semanales menos de las que veníamos recibiendo", de ahí que la Comunidad haya venido reservando vacunas para asegurar las segundas dosis con el objetivo de que la población "más susceptible de enfermar de gravedad" esté con la pauta completa frente a la amenaza de la variante Delta del coronavirus.

Macrobrote de Mallorca. Respecto al macrobrote de coronavirus vinculado a los viajes de estudios a Palma de Mallorca, Francisco Igea ha informado de que actualmente son 34 los casos en Castilla y León asociados al citado macrobrote, 24 de ellos son primarios y diez secundarios, sin ningún hospitalizado. Además, 100 personas están en cuarentena en este momento.