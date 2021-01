Sí podrá haber público en los partidos al aire libre

La Junta de Castilla y León sí permitirá el acceso de aficionados a las competiciones que se disputen al aire libre y, por contra, prohibirá la entrada de público en los recintos cerrados. Así lo dice el boletín de Castilla y León de hoy, mientras que en las primeras explicaciones se interpretaba que quedaba prohibido todo acceso de público, ya fuese al aire libre o en espacios cerrados.

"Se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional que se regirá por la normativa y protocolos específicos aplicables a aquélla. No se permite la asistencia de público a eventos deportivos que se realicen en instalaciones deportivas que no sean al aire libre", dice textualmente el Boletín de Castilla y León.

De esta forma queda permitida la asistencia de público, manteniendo las restrcciones existentes hasta ahora, a los partidos que ese fin de semana se juegan al aire libre, como el Burgos CF-Valladolid B del domingo, o los partidos en San Amaro, Castañares y Pallafría del Bupolsa, Promesas o Real Burgos. En Aranda también podrán acudir seguidores al duelo entre la Arandina y La Granja del sábado.

Por contra, no podrán tener espectadores los partidos del Tizona del viernes en El Plantío, ni el duelo de balonmano del sábado del UBU San Pablo, ni el fútbol sala en el polideportivo del Círculo.