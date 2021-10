Alternativa de movilidad a la puerta de casa

La movilidad en las localidades de menor tamaño de la comarca dependen de que sus vecinos o bien tenga vehículo y puedan usarlo o bien esperen a los escasos autobuses que pasan por los distintos municipios. Una situación que hace complicado para muchos ribereños acercarse a Aranda para realizar compras, gestiones o acceder a la oferta de ocio y que algunas localidades están intentando solucionar con la puesta en marcha de servicios de taxi.

Es el caso de Gumiel de Izán, que acaba de estrenar el suyo, después de que en el trámite de concurso se presentasen dos candidatos para obtener la licencia. «Nos dimos cuenta de que los vecinos, sobre todo los mayores, tenían difícil ir a consultas en Aranda, o incluso ir a comprar, y no siempre van a estar pidiendo favores a los vecinos, así, con el taxi, pueden moverse ellos como necesiten y cuando lo necesiten», explica el alcalde gomellano, Jesús Briones.

El adjudicatario definitivo fue Javier González, que ya se ha convertido en el taxista de este municipio ribereño que lleva en funcionamiento desde la primera mitad de agosto. Con alguna experiencia previa en esta profesión, «venía echando una mano a mi mujer porque ella tiene licencia en Aranda, le ayudaba los fines de semana» explica, quiso buscar una opción laboral en este servicio. «Me quedé en paro a finales de abril y nos enteramos de que había salido esta licencia a concurso, nos presentamos y me la otorgaron», resume, apuntando que «no somos ajenos al pueblo porque tenemos aquí una casa que compramos hace años con idea de rehabilitarla, aunque es un proyecto que tenemos un poco apartado» para justificar su relación con la villa gomellana.

En el mes y medio largo que lleva siendo el taxista de Gumiel de Izán, Javier González ya empieza a dar a conocer este servicio. «Hemos puesto carteles en los paneles de información municipal, también en la farmacia, en el consultorio médico, en los bares, en las tiendas,… en los sitios que más frecuenta la gente para que lo vaya viendo», enumera, y va sumando servicios, aunque sean de corto recorrido no le faltan clientes. «Sobre todo es de aquí a Aranda, es lo que más se mueve la gente, sobre todo al médico, pero también hemos tenido a un grupo que iba a Aranda a comer, les recogimos a la 13:30, les llevamos, se pasaron allí toda la tarde y a última hora llamaron para que les recogiese de vuelta», rememora este taxista.

Además de prestar el servicio para los habitantes de esta localidad puede atender a clientes de cualquier otro municipio que no cuente con su propia licencia de taxi. «La base está aquí, es de donde tienen que partir los servicios, ya sea gente que viene o gente que va. Cada uno atiende la plaza donde tiene la licencia, tu no te puedes meter en una plaza donde no la tienes», sentencia.

Otra de las localidades que cuenta con este servicio de transporte de pasajeros es Castrillo de la Vega. Su Ayuntamiento acaba de modificar la ordenanza reguladora del servicio de autotaxi, cambiando algunos apartados en la que ya tenían en vigor para poder facilitar la transmisión de licencias en vigor, poniendo como condición que quien quiera traspasar esa licencia «haya permanecido en activo durante al menos tres años ininterrumpidos y que el adquiriente no haya sido titular de licencia de auto-turismo en los cinco años precedentes en este municipio».

Una modificación que se consideró necesaria para mantener este servicio para los castrillense una vez que el anterior taxista manifestase su intención de dejar de prestar el servicio y habiendo otro profesional interesado en continuar con él. De momento, este servicio aún no está operativo, pendiente de que se completen los trámites administrativos del cambio de licencia y que el nuevo adjudicatario tenga listo su vehículo.