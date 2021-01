Heridas del 'cornellazo'

El líder de LaLiga Santander, eliminado de la Copa del Rey por el séptimo del grupo 3A de Segunda División B. El enunciado ya es en sí chocante, pero el bagaje negativo que el Atlético de Madrid se trae de Cornellá es aún mayor:

Sin ‘unidad b’

Podría argumentarse en descargo del Atlético que fue eliminado por un Segunda B debido a que alineó un once de meritorios. Pero no fue así: sobre el campo en el inicio había nueve futbolistas de la primera plantilla, que podrían haber sido protagonistas de inicio de cualquier choque del líder liguero. Tan solo el portero del filial Miguel San Román -debutante y protagonista positivo con varias paradas- y el lateral Ricard Sánchez -que acabó expulsado- podrían argumentar la inexperiencia como excusa, porque el resto de jugadores no tiene ese comodín: Felipe, Giménez, Savic, Lodi, Saúl Ñíguez, Torreira, Kondogbia, Vitolo, Joao Félix y Correa.

Sin intensidad

El Cornellá se adelantó en los primeros 10 minutos gracias a dos elementos en los que superó al Atlético: intensidad y concentración. Giménez tuvo que hacer una falta a destiempo castigada con golpe franco, que puso en evidencia a los internacionales brasileños Lodi y Felipe, incapaces de evitar el tanto. Tras el gol, cabría esperar una avalancha de dominio rojiblanco en pos del empate, pero no fue tal. Sí que tuvieron ocasiones, pero nada más.

Lesión de giménez

El 1-0 tuvo otro efecto colateral desgraciado para los rojiblancos: la lesión de Giménez. Un traumatismo en el tobillo izquierdo fue el primer diagnóstico ofrecido por el club, que someterá a pruebas médicas al futbolista este jueves. El joven central de 25 años, internacional con Uruguay, se ha perdido solo en esta temporada 11 encuentros de 23 posibles entre lesiones y el coronavirus.

Lo del uruguayo y las lesiones viene de lejos: la pasada temporada faltó a 17 partidos por diferentes dolencias y otros tantos la anterior. Anoche cumplía 200 duelos con el Atlético.

Joao, desaparecido

La responsabilidad de la eliminación copera puede repartirse seguramente por igual entre todos los futbolistas que saltaron al césped, pero destaca especialmente el caso de Joao Félix, un ‘crack’ que prácticamente no tuvo impacto en Cornellá. Fue sustituido en el minuto 75 por un golpe en un tobillo, e incluso algunas imágenes muestran una importante hinchazón en su pie derecho, pero antes de ello no se había visto gran cosa del talento luso.

El otro nombre propio fue Saúl Ñíguez. Para él, el encuentro era una oportunidad de reivindicación tras haber perdido su sitio en el once titular, pero más allá del remate al larguero, el ilicitano estuvo gris. «No estoy en buen momento, no estoy bien mentalmente», confesó.

Tampoco estuvieron acertados Kondogbia y Torreira, los dos últimos fichajes que debían aprovechar la oportunidad para reclamar minutos.

¿Simeone se va?

La última y más sorprendente consecuencia del bochorno llegó por parte del ‘arquitecto’ del éxito de los últimos nueve años del Atlético, en los que ha logrado siete títulos. Nada más acabar el encuentro, Simeone dijo: «Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que habrá que buscar soluciones, si es que estamos el año que viene, y obviamente nos tocará». Tras ello fue preguntado en la rueda de prensa sobre si tenía dudas en cuanto a su continuidad: «El fútbol es muy cambiante y uno siempre tiene que estar abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero tengo que tener siempre la situación abierta de lo que el club decida», contestó.