No habla como los visionarios, ni con el tono mesiánico a que acostumbran los iluminados por más que sus palabras parezcan sacadas de una novela de Philip K.Dick: pura ciencia ficción. Todo lo contrario, lo hace con tal aplomo y convencimiento que por momentos deja de parecer una idea peregrina a oídos de cualquiera que sea el interlocutor. Pero el arquitecto burgalés Alfredo Muñoz es claro y hasta tajante: vivir en Marte, el Planeta Rojo, es posible; tanto, que él mismo está diseñando una ciudad para 250.000 personas que ya tiene incluso nombre, Nüwa. No lo está haciendo solo, claro. Este burgalés, que desde hace unos años se codea con la crema de la arquitectura mundial, forma parte de un proyecto multidisciplinar en el que hay astrobiólogos, astrogeólogos, astrofísicos, ingenieros aeronáuticos, biólogos, químicos, psicólogos, arquitectos, artistas... Liderado por el astrofísico Guillem Anglada, descubridor del exoplaneta Proxima-B, este heterogéneo equipo de expertos, agrupados en una red llamada SONet llevan varios años trabajando en aportar soluciones sostenibles en entornos fuera de la Tierra. Y entre ellas, la que atañe especialmente a este burgalés, que responde a la petición de un concurso de The Mars Society, el organismo más relevante a nivel internacional en cuanto a la exploración del Planeta Rojo se refiere y muy vinculado a la NASA, que planteó la necesidad de incluir, dentro de esa convocatoria, una propuesta para una ciudad permanente en Marte.

«En SONet vimos una oportunidad muy buena de poder concretar todos nuestros estudios y propuestas en este proyecto de la ciudad de Nüwa -finalista entre más de 175 proyectos-», explica a este periódico Alfredo Muñoz, que vive a caballo entre Miami yNueva York. «Todo depende de la financiación y de ser capaces de resolver algunos retos que todavía no los tenemos solventados desde el punto de vista técnico», admite a propósito de la viabilidad real de construir la ciudad que él y su equipo de ABIBOO Studio han están diseñando. «Pero es más viable técnicamente de lo que puede parecer.Hemos tenido a más de 30 científicos de prestigio internacional trabajando en ello. Creemos que para el año 2054 pueden darse las condiciones para que pueda iniciarse la construcción», apostilla.