Repetirán la oposición a bombero con las plazas ya cubiertas

El Ayuntamiento de Miranda tendrá que repetir una prueba médica a tres aspirantes a bombero que aprobaron las oposiciones pero fueron rechazados al no superar el reconocimiento, último trámite para obtener la plaza. Según los resultados de la espirometría, presentaban una obstrucción bronquial propia de personas con asma. Sin embargo, los tribunales acaban de tumbar dicha resolución.

El motivo por el que los juzgados han dado la razón a los tres opositores, es que ha quedado demostrado pericialmente que no sufren ninguna patología incompatible con el ejercicio de la profesión de bombero, sino que la prueba estuvo mal realizada. Las bases no establecían los valores que debían tomarse en la espirometría, que mide la función pulmonar en base a la cantidad de aire que puedes expulsar tras respirar hondo y soltar de golpe, así que el médico del Ayuntamiento aplicó un parámetro dentro del denominado Cuadrante de Miller que es habitual en las pruebas de niños pero que raramente se utiliza para adultos. Por eso se detectaba esa concentración «inusual de patrones obstructivos en personas completamente sanas», aseguran desde el gabinete jurídico Suárez Valdés, que ha ejercido la defensa de uno de los aspirantes.

La administración local no comparte esta apreciación y ha remarcado durante el juicio que ningún candidato impugnó las bases. Todos se sometieron a la espirometría en las mismas condiciones, por lo que el Ayuntamiento cree que repetir la prueba supondría vulnerar el principio de igualdad.

Sin embargo, los peritos consultados han concluido unánimemente que cuando no se específica el valor que hay que tomar para la espirometría, corresponde usar 1 y no 0,5 por ser el propio de los adultos. Además, dichos expertos han matizado que no todas las personas expulsan la misma cantidad de aire en un primer momento y que por eso algunos opositores sí superaron la espirometría y otros no, aunque a todos les aplicaron el parámetro erróneo. Eso no implica que los que fueron declarados no aptos tengan una obstrucción que les impida ejercer la profesión, y por tanto no deben ser excluidos.

La sentencia del juzgado administrativo de Burgos anula la decisión del tribunal calificador de la oposición, así como las resoluciones de la alcaldesa en las que desestimaba los recursos presentados por los afectados, obligando a retrotraer el proceso selectivo (celebrado en 2019) y realizar nuevamente la espirometría a los tres candidatos que fueron declarados no aptos tras haber aprobado el resto de pruebas físicas.

Si ahora superan el reconocimiento médico, el Ayuntamiento deberá nombrar funcionarios e incorporarles a la plantilla de Bomberos, ya que figuraban en los primeros puestos de la lista. Este hecho supondría un grave contratiempo para la administración local (...).

