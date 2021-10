Herce ejecutará por 2,3 millones el arreglo de las piscinas

El próximo chapuzón en la piscinas de verano del Plantío no será tan frío como el de los últimos años. Si nada se tuerce, a finales de junio de 2021 los burgaleses estrenarán el nuevo vaso familiar, ya sin filtraciones, porque para esas fechas las obras de construcción de la nueva piscina deberían de estar finalizadas. Eso es al menos lo que dice la teoría ya que esta semana está previsto que la Junta de Gobierno local adjudique los trabajos a la empresa Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce por un importe de algo más de 2,3 millones de euros (IVA incluido).

Grupo Herce se ha impuesto en la licitación a las también empresas españolas Gedesbur y Collosa y a la italiana Myrtha Pools. Aunque aún habrá que firmar el contrato, la adjudicación del mismo llega con la suficiente antelación para que la nueva piscina familiar y los pasadizos subterráneos que se van a reconstruir estén listos para el inicio del próximo verano. Más que nada, porque los trabajos, según dispone el pliego, tendrán un plazo de ejecución máximo de 6 meses.

Lo que tienen claro en el equipo de Gobierno es que no se quieren repetir los errores del pasado y si la reapertura se tiene que retrasar no dolerán prendas en aplazarla. La instrucción es tener todas las garantías de que las obras se han ejecutado de manera correcta y que no existen filtraciones a la galería subterránea.

Cabe recordar que hace ya más de una década, desde la última remodelación acometida en 2010, que se vienen produciendo filtraciones al kilómetro de galerías subterráneas que recorren el perímetro de cada una de las piscinas y en donde se encuentran las máquinas de depuración y filtración del agua de los distintos vasos.

Unas filtraciones que se corrigieron en otros puntos pero que en el caso del vaso familiar obligan a estar introduciendo constantemente agua. Derroche por un lado y un baño solo apto para valientes por otro lado. Algunas estimaciones hablan de una pérdida diaria de un millón de litros.

El arreglo pondrá fin a un problema enquistado, si bien quedará aún pendiente el acondicionamiento de las edificaciones aledañas, que se encuentran envejecidas y en un estado de conservación manifiestamente mejorable. Una actuación, esta última, que decidió no incluirse finalmente junto con la licitación de las obras de la piscina familiar.