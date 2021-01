El Burgos CF ya busca sustituto para Juanma

El Burgos Club de Fútbol ya busca sustituto para Juanma García, cuyo destino es el Badajoz. El acuerdo para el traspaso entre el club burgalés y el extremeño está prácticamente cerrado y se firmará la próxima semana. Juanma solicitó al Burgos CF aceptar esta opción por motivos personales y el domingo sería su último encuentro con la camiseta blanquinegra.

Paralelamente a las conversaciones entre el Burgos CF y el Badajoz, los responsables del club burgalés comenzaron a rastrear el mercado y ya tienen varias opciones sobre la mesa para fichar al sustituto de Juanma. Sin embargo no será una operación inmediata y podría apurarse la fecha límite ya que el mercado de fichajes de invierno concluye el próximo 31 de enero.

El primer paso es cerrar el traspaso de Juanma García al Badajoz. Está previsto que el máximo accionista del Burgos CF, Antonio Caselli, y el propietario de la entidad pacense, Joaquín Parra, se reúnan la próxima semana para completar la operación. Parra llegó al Badajoz hace algo más de un años. Empresario andaluz con varias empresas, alguna de ellas dedicadas a los hidrocarburos, es desde el pasado mes de diciembre presidente del consejo de administración tras culminar la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva. En Badajoz, Juanma coincidirá con Fernando Estévez y llega a un equipo líder de su subgrupo y con claras aspiraciones de luchar por el ascenso.

Más salidas. El Burgos CF no tenía previsto acudir al mercado de invierno esta temporada, sin embargo, la marcha de Juanma ha trastocado estos planes y ahora el Burgos debe encontrar un sustituto. Y tampoco está claro, después de estas últimas semanas, que no haya más salidas o llegadas, aunque la situación económica de la entidad no invita a demasiados movimientos.

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este viernes)