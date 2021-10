"Unzué nos dio consejos que te sirven para toda la vida"

El exfutbolista y exentrenador navarro Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, impartió este sábado una emotiva charla a los jugadores del primer equipo de Osasuna, a los que pidió que sean "valientes y atrevidos" en la vida, porque esa actitud, ha afirmado, a él le ha dado mucha tranquilidad.

Entre los presentes había un burgalés, Sergio Herrera, que salió reforzado del encuentro con Unzué. "Vivir en primera persona esa charla de un hombre de futbol como Juan Carlos, que está pasando por este momento, como futbolistas nos llegó mucho", reconoció en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser el guardameta natural de Miranda de Ebro.

"Nos dio consejos que tienen que ser para toda la vida, no solo durante nuestra etapa como futbolistas", explicó Herrera, que se sigue emocionando cuando escucha las palabras del exportero y extécnico navarro. "Es imposible que no se te pongan los pelos de punta", admitió, y aseguró que salió reforzado de la charla "y con ganas de decir: 'Sergio, estás ganandote la vida con lo que te gusta y con lo que te apasiona desde pequeño, deja ya de quejarte igual por chorradas, disfruta con tus compañeros del día a día'"

Unzué, durante la charla con los futbolistas y cuerpo técnico de Osasuna. - Foto: @CAOsasuna

Osasuna mostró en sus redes sociales un vídeo del encuentro en el que Unzué, en silla de ruedas y rodeado por los jugadores, transmitió a la plantilla que, "a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, hay muchos motivos para disfrutar de la vida".

??? Hoy, Juan Carlos Unzué ha regresado a Tajonar, a su casa, para regalarnos una lección de vida.



?? Sus palabras han sido oro puro. Una enseñanza que merecía ser compartida. pic.twitter.com/ivNgzDWKwD — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 16, 2021

El exguardameta destacó que había decidido hablar con la plantilla de Osasuna para transmitirles dos sugerencias, una petición y un deseo. La primera sugerencia, fue que, "si en un momento dado tenéis una debilidad, si tenéis un problema verdaderamente importante que no sois capaces de solucionar, que lo hagáis saber a alguien", porque "todos tenemos a alguien de confianza al que en un momento dado poderle decir que tengo un problema".

La segunda sugerencia, agregó, es "que seáis valientes y atrevidos" y en este sentido resaltó que, por su propia experiencia, le da "mucha tranquilidad" mirar atrás y tener la sensación de que se puede reprochar "muchas cosas, sin ninguna duda", pero, "cuando he sentido que quería hacer algo y me ha apetecido hacerlo, me he tirado a la piscina". Eso "me ayuda mucho a llevar la enfermedad como la llevo", reconoció el exportero pamplonés.

La petición de Unzué a la plantilla fue que "en el momento en que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día" y "tengáis esa sensación de que ya no podéis más, que os acordéis de mí, de este tío que tenéis aquí enfrente que hace cuatro días estaba jugando como vosotros" y que "hoy está en una silla de ruedas".

Horas después de esta charla motivadora, Osasuna ganó al Villarreal (1-2) en el estadio de la Cerámica, donde nadie lo había hecho esta temporada, con goles de Lucas Torró y Chimy Ávila y una gran actuación del mirandés Sergio Herrera.