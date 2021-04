Críticas por la gestión de Niño de los bonos al consumo

Uno de los aspectos que valoran de forma más positiva los comerciantes en el observatorio de la FEC es la campaña de bonos al consumo que se lanzó en noviembre. Por este motivo, el retraso del Ayuntamiento a la hora de poner en marcha una segunda iniciativa, para la que hay destinada una partida de 500.000 euros y que inicialmente se iba a realizar en marzo, ha provocado el descontento y las críticas del sector por cuanto ponen en duda la siguiente fecha anunciada (mayo) y la consideran tardía al estar muy cerca de las rebajas.

El presidente de Centro Burgos, Raúl Martínez, se muestra tajante al respecto y valora como «nula» la gestión de la Concejalía de Comercio al respecto. «No sí se trata de personalizar o no, pero el caso es que no ha existido», remarca, haciendo referencia a que las conversaciones de su responsable, Rosa Niño, y de los técnicos municipales con el sector comenzaron a finales del año pasado y no fue hasta finales de marzo cuando el departamento avanzó la necesidad de sacar a concurso una nueva plataforma de gestión de los vales por 125.000 euros ya que había acabado el contrato de la anterior.

El colectivo consensuó con la edil las fechas de lanzamiento, que coincidían con el arranque de la temporada primavera-verano. En esas negociaciones también estaba la FEC, cuya presidenta, Consuelo Fontecha, asegura que se trata de una medida para dinamizar el consumo que reivindican comerciantes y ciudadanos. «Es algo que teníamos que tener ya en marcha», resalta, añadiendo que se «ha dilatado una barbaridad» su arranque, lo que supone una «pérdida de tiempo y de oportunidades».

Fontecha considera que lo más «doloso de la situación» es que no se haya aprovechado la experiencia de la primera campaña y que se hayan avanzado fechas que no se han cumplido, dado que estos anuncios «paralizan el consumo». «Con independencia de la buena o mala gestión de la concejala, el resultado está siendo malo porque no da sus frutos», sostiene.

