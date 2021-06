El Diálogo Social podría cerrar el año con récord de pactos

Si una palabra ha sobrevolado el modelo de concertación autonómico durante los últimos meses ha sido la de «tensión». Nunca antes Junta, patronal y sindicatos habían evidenciado tanto de cara a la galería sus diferencias y encontronazos como en el último año, pero tampoco nunca habían estado tan cerca de suscribir tantos acuerdos en el seno del Diálogo Social en un mismo ejercicio. Y este 2021, el año en el que la pandemia empieza a remitir, puede ser el que el modelo de concertación anote un nuevo hito e iguale, o supere, los nueve firmados por el Gobierno Herrera en 2018. A los tres acordados el pasado miércoles 2 de junio, cuya firma costó más de seis meses de negociaciones y varios ultimátum por el camino, se le pueden sumar hasta otros cinco antes del verano tal y como aseguran a este periódico fuentes de la Consejería de Empleo y los sindicatos.

Acuerdos tan importantes como el IV Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial, que marcará las bases de la política industrial los próximos seis años. También están en negociación y con visos de salir adelante acuerdos sobre violencia de género, la transposición del Ingreso Mínimo Vital y su acoplamiento con la Renta Garantizada, la Transición Justa o uno educativo. Cinco mesas que se traducirán en cinco acuerdos, elevando hasta ocho los cerrados este ejercicio, «más los que puedan ir surgiendo», reconocen desde las mesas, aproximándose a los nueve que dejó Herrera como récord. Además, a estos se les sumarán en otoño las negociaciones del Papecyl 2022, un nuevo acuerdo de la política de vivienda y otro sobre la población inmigrante.

Y es que si algo repiten tanto del lado de la Junta como de los agentes económicos y sociales es que «el dialogo social está mas vivo que nunca». No ocultan sus diferencias, más si cabe con la parte de la Junta que gestiona Ciudadanos, pero insisten en la importancia de «tirar hacía delante y sacar pactos por el bien de la ciudadanía».

Todo ello después de firmar siete acuerdos en la primera mitad de legislatura del Gobierno de coalición, una cifra sensiblemente inferior a los once que cerró JuanVicente Herrera en los primeros dos años de su último mandato.

«Viendo las dificultades que hemos tenido con la pandemia de la covid-19, me parece un éxito», reconoce la consejera de Empleo, Carlota Amigo, que cree que la cifra de acuerdos firmados hasta ahora «son los necesarios, y si hicieran falta más se firmarían, lo importante no es que se firmen acuerdos, sino que se vayan ejecutando». La leonesa no oculta en ningún momento los problemas que han surgido en el seno de las negociaciones, y desliza que «los agentes sociales estaban acostumbrados a negociar solo con un partido, para nosotros es muy importante la evaluación de las políticas publicas». No obstante, reconoce que «cada uno tiene que defender sus postura».

Una visión ligeramente diferente a la que presentan la patronal y los sindicatos, que muestran su esperanza en que la firma de los últimos acuerdos «sea un punto de inflexión» en las negociaciones. «El proceso del dialogo social está muy fuerte, pese a una relación muy tensa y problemas serios», explica Saturnino Fernández, secretario de Empleo y Diálogo Social de CCOO, que espera que 2021 «sea uno de los años con mas numero de acuerdos». «Son unos años de muchos pactos, pero eso no es derivado de la buena voluntad de la parte de Ciudadanos, sino que deviene porque caducaban acuerdos o por las necesidades de la covid», concluye el sindicalista.

Desde la otra parte de los trabajadores, Raúl Santa Eufemia, de UGT, destaca el «respeto que hemos tenido todos para llegar a acuerdos» pero lamenta que «no se haya querido hacer caso a nuestra experiencia en el modelo de concertación». «Hemos visto una estrategia errónea por una parte del Gobierno con ataques directos al Diálogo Social», lamenta, al tiempo que pide que no usar los acuerdos para sacar réditos políticos «porque se firman para los ciudadanos».

Por último, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, explica que «el numero de pactos no es tan importante como lo que se firma», y se muestra «muy satisfecho» con lo cerrado hasta ahora a pesar de «las circunstancias sobrevenidas».

El reto de los 24 de herrera

El expresidente de la Junta de Castilla y León, JuanVicente Herrera, dejó tras de si varios récords para la historia de la Comunidad. El más difícil de superar será el de permanencia al frente del Ejecutivo regional, pero hay otros que también presentan sus dificultades. Uno de ellos es el de los 24 acuerdos del DiálogoSocial que cerró en una sola legislatura, su última al frente del Gobierno de la Comunidad, según las cifras que maneja el portal autonómico del modelo de concertación. Una cuantía que, para ponerla en perspectiva, duplicó los once acuerdos de la anterior legislatura, y que deja el listón muy alto al nuevo Ejecutivo autonómico comandado por Alfonso Fernández Mañueco que, hasta la fecha, ha cerrado siete pactos con los agentes económicos y sociales dentro del modelo de concertación.

Si se cumplen todos los pronósticos y este año consiguen cerrarse otros siete pactos el gobierno de coalición regional encararía los últimos dieciocho meses de mandato a falta de diez acuerdos para superar los 24 que dejó Herrera como techo del DiálogoSocial. En cualquier caso, todo hace presagiar que la primera legislatura de AlfonsoFernández Mañueco será la más prolífica en acuerdos de Diálogo Social de la Comunidad desde su creación el 9 de noviembre de 2001.«Hay un gran trabajo que quiero reconocer y destacar que es el los técnicos de la Consejería de Empleo e Industria que hacen una trabajo enorme en este sentido», valora la titular autonómica de la materia Carlota Amigo.