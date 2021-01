La última barrera del Burgos CF para realizar fichajes

El Burgos Club de Fútbol quiere acudir al mercado de invierno para suplir la baja de Juanma, un futbolista clave en el objetivo de luchar por el ascenso a Segunda División. El club ya ha mirado varias opciones y tiene claras sus preferencias, pero antes debe solucionar un problema, una condena de la FIFA a pagar cerca de 37.000 euros a un club brasileño. Si no lo hace, no podrá inscribir nuevos jugadores.

El pasado mes de octubre la FIFA comunicó al Burgos Club de Fútbol la obligatoriedad de abonar 36.904,11 euros al Osasco FC, tras no cumplir con el primer requerimiento del mes de agosto de 2.020. De hecho, la sentencia de la FIFA divide esta cantidad en dos partes, pero para el mismo receptor, el club brasileño. Una primera es de 9.369,86 euros, más 2.000 francos suizos de multa; y la otra es de 27.534,25 euros, más 5.000 francos suizos de multa.

En el comunicado de la FIFA deja muy claro que esta sentencia ha sido trasladada a la Federación Española de Fútbol y hasta que no sea abonada el Burgos Club de Fútbol pierde todos sus derechos a realizar nuevas incorporaciones. Y lo más concreto es que impide ahora mismo realizar cualquier nuevo fichaje y cambios en la plantilla.

Obviamente no se trata de una cantidad muy elevada y lo lógico es que la entidad la abone en los próximos días. En caso contrario no podrá inscribir a ningún nuevo futbolista en este mercado de invierno, que finaliza el próximo 31 de enero.

AFE. Este es el único conflicto que debe solucionar el Burgos CF para poder realizar nuevas incorporaciones, ya que su problema con Salmerón va por otra vía. En España, el club no tiene ninguna denuncia presentada.

