Belorado renace

Con cautela pero sin miedo. Siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso y Belorado nunca ha rechazado la oportunidad. Fue de los primeros municipios en recuperar el mercadillo semanal, en cuanto lo autorizó la Junta de Castilla yLeón, allá por junio de 2020, y en anunciar la apertura de las piscinas en la temporada del primer verano con coronavirus. Acertó, para beneficio también de vecinos y veraneantes, en los que ahora ha vuelto a pensar para tomar de nuevo la iniciativa.

Los beliforanos lo llevan en la sangre. No en vano, esta fue la primera localidad de España en la que se celebro una feria. Alfonso I de Aragón, casado con la reina Urraca de Castilla y León, otorgó en el año 1116 otorgó el Fuero en el que reconoce tal privilegio a los pobladores de ‘Bilforad’ y ellos, orgullosos, no quieren renunciar.

El primer fin de semana de junio se celebra tradicionalmente la Feria Alfonsina. No en 2020, ni tampoco este año. Al menos no de manera completa, porque va a faltar el componente fundamental, que es la recreación de la llegada del rey Alfonso a la ciudad por parte del grupo de teatro Verdeancho y de decenas de figurantes. Sin embargo, la Concejalía de Cultura y Festejos no quiere perder ese espíritu y ha organizado un Fin de Semana Medieval en torno a la Plaza Mayor, con un mercado artesanal y actuaciones para todas las edades. El recinto estará vallado, con accesos controlados y aforo limitado al 50%. Todos los espectáculos se desarrollarán con público sentado.

«No queríamos dejar pasar este fin de semana tan señalado, porque vemos que la gente tiene ganas de salir y disfrutar», explica la concejala Noelia Gamboa. De hecho, las últimas semanas se ha notado ya enBelorado la reactivación del Camino de Santiago y empiezan a fluir los peregrinos, sobre todo extranjeros, y a reabrir los negocios jacobeos que tanto han sufrido en los últimos meses.

Esta iniciativa busca también «incentivar el consumo en el comercio y la hostelería», añade Gamboa, negocios a los que el Ayuntamiento beliforano ha ayudado con distintas líneas de subvenciones, exención de tasas y bonos.

Actuaciones. Las compañías La inestable, Bambolea y Zolopotroko realizarán varias actuaciones durante el fin de semana que viene. Todas serán estáticas, gratuitas y con público sentado. El aforo del mercado también se controlará.

Sábado, 5 de junio: Apertura del mercado con la representación de El castillo encantado (12 horas). Espectáculo circense: aéreos y malabares (13). Juanito y la tarta (14). El dragón y SanJorge (19). La corte de los juglares (20).Cierre de la entrada al mercado conPerseo y el descubrimiento del fuego (21).

Domingo, 6 de junio: Apertura del mercado a las 11 horas. Representación de La creación de un caballero (11.30).Los desafortunados (12.30).Los pequecomuneros (13.30). Seres mitológicos del circo (18). La caja de Pandora (19). Cierre del mercado con bufones y saltimbanquis.