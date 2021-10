Seminci busca la vuelta a la normalidad con su 66 edición

La Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci) alcanza su 66 edición entre el 23 y el 30 de octubre de 2021 buscando la "vuelta a la normalidad", tras la cita de 2020 marcada por las medidas sanitarias para la contención del COVID, aunque manteniendo el formato híbrido dado que "es compatible el cine en sala con el cine 'online' para todos aquellos aficionados que no puedan venir". Además, la cita premiará con sus Espigas de Honor al director argentino Juan José Campanella y al director de fotografía italiano Vittorio Storaro.

Así lo anunció, durante la presentación de la 66 edición del Festival, su director, Javier Ángulo, que afirmó que la cita estará marcada por "la esperanza contenida y la ilusión por recuperar lo que fue el año 2019 tras la edición de supervivencia de 2020". No obstante, de esa cita la dirección de Seminci sacó el 'Canal Seminci', por el que, a través de Filmin, se podrán ofrecer películas del Festival en formato 'online' para aquellos seguidores que no puedan acudir a Valladolid o no consigan entradas para las proyecciones presenciales que se sucederán entre el 23 y el 30 de octubre.

No obstante, y aunque el objetivo es recuperar lo más parecido a la normalidad previa a la aparición del COVID, Angulo recordó que "la pandemia todavía está rondando y debemos mantener intactas todas las medidas de seguridad del año pasado", si bien se valoraron algunos criterios más flexibles de acomodo en la sala por el que se mantendrá un solo asiento entre espectadores y aquellos que adquieran las entradas como núcleo familiar o amigos podrán sentarse juntos.

Se mantendrá, no obstante, la ausencia de cócteles y fiestas, y el cine para niños, desarrollado a través de 'Ventana cinéfila', también se mantendrá en formato 'online' de manera exclusiva con el objetivo de alcanzar los 150.000 espectadores escolares junto a festivales como los de Málaga y Huelva.

Sí habrá, no obstante, alfombra verde de Unicaja y se tratará de conseguir sentar a "un centenar de espectadores en las tribunas" durante las distintas ceremonias con entradas que se repartirán a través de un sorteo, con el objetivo de restaurar la presencia de público tras "la tristeza del año pasado de celebrar las galas con actores pero sin público".

Un público que podrá adquirir las entradas para las diferentes proyecciones previstas en la 66 edición de Seminci a partir de las 10.00 horas del lunes 18 de octubre, en una venta que será "toda 'online'" y que se llevará a cabo "de forma escalonada", con la puesta a disposición de las entradas "primero de las películas que se proyectarán los primeros tres días y después el resto en una segunda opción". Se mantendrá, asimismo, la ausencia de abonos y se programará un incremento de la actividad del 'Canal Seminci', que pasará de los 18 eventos del año pasado a los 32 de esta edición.

'Seminci Sound'

Cierra el capítulo de novedades la creación de un nuevo evento, la 'Seminci Sound', con la que la dirección del Festival busca mostrar "cómo suena la 66 edición de la Seminci" a través de la música de The Beatles, en el 60 aniversario de su primer concierto, así como de la voz de Fernando Fernán Gómez, por el centenario de su nacimiento, o el cine de Berlanga y 'La Naranja Mecánica', de los que también se cumplen este año el centenario de su nacimiento o los 50 años de su estreno, respectivamente.

A ello se une la programación de dos conciertos de música, como también sucede en los festivales de cine de Málaga, Sevilla o San Sebastián, que llevarán a cabo la banda india Inner Ligt con la interpretación de canciones de The Beatles el 26 de octubre, o el grupo El Alquimista Loco, "medio folk y medio jazz", que interpretará parte de su repertorio el jueves 28 de octubre, dentro de un formato que buscará mantenerse en los próximos años con "más conciertos", según reveló Angulo.

23 títulos en la sección oficial

Además de estas novedades, Javier Angulo y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también explicaron las diversas secciones del Festival, protagonizado por una oficial en la que participan 23 films de los que 11 están dirigidos por mujeres, misma cifra que directores debutantes a los que acompañan nombres consagrados como Paul Schrader, Asghar Farhadi o Carlos Saura.

Todo ello supone una "gran altura" para el Festival "por la cantidad y la calidad de sus contenidos", tal y como apuntó Puente, que también destacó el compromiso de Seminci "con los nuevos autores y las mujeres cineastas" gracias a la participación "decisiva" de los patrocinadores de la cita, que "contribuyen a mantener este certamen en lo alto del escalafón de festivales", tras una edición, la de 2020, donde el "esfuerzo extra tuvo su recompensa con el respaldo del público y con significativos reconocimientos", como el puesto 25 que ahora ocupa Seminci entre las instituciones culturales más prestigiosas del país, según el Observatorio de la Cultura.

Pero además de la oficial, se recuperan "secciones ya clásicas" como 'Tiempo de Historia', donde la producción europea será protagonista y en la que también se recorrerá la década pasada desde el fin de la banda terrorista ETA con la película documental 'Impuros', que habla con dos de las víctimas del terrorismo vasco.

Además, vuelven 'Doc España', 'Spanish Cinema', que reúne las películas más destacadas de entre las producidas y estrenadas en el país durante el último año, y se estrenarán las nuevas películas de los directores Benito Zambrano y Fernando Colomo. También el 26 de octubre estará dedicado al cine español con la celebración de la gala en la que se premiará a José Luis Alcaide, José Coronado, Álex de la Iglesia y Mercedes Sampietro con la Espiga de Honor, mismo reconocimiento que Emilio Gutiérrez Caba recibirá durante la Gala del Cine y el Audiovisual de Castilla y León por sus casi cinco décadas dedicado al teatro, el cine y la televisión.

Espiga de Honor a Campanella y Storaro

Asimismo, y dado que Argentina es el país invitado de esta 66 edición de la Seminci, el reconocido director argentino Juan José Campanella, premiado en la Seminci hace 20 años por 'El hijo de la novia', estará en la inauguración del certamen, mientras que el multipremiado director de fotografía Vittorio Storaro, ganador de tres Oscar por 'Apocalypse Now', 'Reds' y 'El último emperador', será el encargado de clausurar la 66 edición de Seminci. Ambos recibirán la Espiga de Honor.

Por último, la 66 edición de Seminci, que incluye un total de 230 películas, de las que 154 son largometrajes y 76 cortometrajes, contará con las actrices Ana Morgade y Eva Marciel para su presentación y su Jurado Internacional estará integrado por seis profesionales del mundo del cine entre los que se incluyen las cineastas Deepa Mehta, que actuará en calidad de presidenta del jurado, y Lili Horvat, ganadora de la Espiga de Oro de la pasada edición. El Festival acogerá además la quinta edición del Foro de Mujeres Cineastas, el Encuentro de la Distribución, clases magistrales impartidas por Juan José Campanella y Álex de la Iglesia, y tendrá a la actriz Emma Suárez como madrina.