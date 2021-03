La CEOE se niega a negociar la derogación de la reforma laboral

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, manifestó ayer que no es el momento de derogar la última reforma laboral de 2012, que los empresarios no estarán en un acuerdo sobre este asunto y que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se equivoca al plantearlo cuando la economía española aún no se ha recuperado de la crisis.

«Hablar de reforma laboral es meter mucha más rigidez a un mercado debilitado y dificultaría la recuperación. Existe un problema y no es el momento. Creo que la ministra se equivoca con los planteamientos que está haciendo». «Yo lo llamaría contrarreforma porque lo que ayudó en este país a que se crearan muchos empleos fue la reforma (de 2012), y no lo digo yo, lo dice Bruselas, la OCDE y el BCE».

En dicha mesa, Garamendi explicó que se podrán llegar a acuerdos con los sindicatos, pero no para derogar la reforma laboral, un asunto sobre el que hace un año se habían producido avances antes de que el estallido de la pandemia dejara en suspenso la negociación.

«La economía no se recuperaría si abordamos este tema porque no daría absolutamente ninguna confianza para la contratación ni a las empresas españolas, ni a todos los inversores extranjeros que confían en nuestras empresas», añadió.

La patronal, que defendió que la reforma laboral del PP ayudó a crear empleo explicó, además, que «con la que está cayendo» es más urgente trabajar en otros frentes como las políticas activas de empleo, la dualidad del mercado laboral o el futuro de los ERTE.

Los sindicatos UGT y CCOO denunciaron la actitud de la CEOE y recordaron que hace un año ya estaban pacificados temas como revertir la limitación de la ultraactividad (vigencia de los convenios expirados) y devolver la prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa.

Para ambos sindicatos la derogación de la reforma laboral de 2012 es una reivindicación insoslayable y una de las exigencias que les han llevado a mantener las movilizaciones sindicales los días 11 de cada mes bajo el lema Ahora sí toca.

Para CCOO, las cuestiones que se deben abordar de forma inmediata son, básicamente, la prevalencia del convenio sectorial, la ultraactividad o la subcontratación «para corregir la precariedad y vulnerabilidad a la que está sometida la gente trabajadora, además de que ya estaba comprometido por todas las partes».

La próxima reunión será el día 30 de marzo y, después de Semana Santa, en principio, se prevé que haya encuentros semanales.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, declaró que comparte «al 100 por 100» con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el programa de reformas en el ámbito laboral que se ha enviado a Bruselas en el contexto del programa de recuperación económica.

Calviño indicó que las reformas pendientes «no deben hablar del pasado sino del futuro», y defendió que «el gran reto que se plantea el Estado es garantizar el empleo de calidad» en el mercado español.

«Sería falso y nos engañaríamos si pensáramos que cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores se resuelven todos los problemas», afirmó Calviño, que defendió desplegar un conjunto de reformas «de futuro».

En este punto y al ser preguntada si sus prioridades en materia laboral se acercan más a los planteamientos sindicales o empresariales, Calviño afirmó que el reto es solucionar el elevado paro juvenil y, para ello, aseguró que es necesario impulsar el crecimiento económico, recuperar a los trabajadores en ERTE, reducir la dualidad y recortar las modalidades de contratación.

Preguntada por las declaraciones del portavoz de Podemos sobre que «de la reforma laboral no van a quedar ni los palos del sombrajo», la economista dijo que es un «eslogan» que respeta, pero que ella está «más en la sustancia».

Diálogo

Así, la ministra ensalzó la importancia del diálogo social para aprobar las reformas y añadió que la actitud que han mantenido los agentes sociales en estos meses es de «enorme responsabilidad».

Sobre la actitud de la CEOE, subrayó que está «convencida» de que la patronal quiere que el mercado de trabajo funcione «bien» y que las empresas tengan instrumentos de flexibilidad interna, y apuntó que esa es la línea que el Ejecutivo va a seguir, pero reforzando la protección de los trabajadores y garantizando empleos de calidad.

En cuanto a la evolución económica, admitió que enero y febrero han empezado con un tono «más negativo», lo que demuestra, dijo, que el Gobierno fue «extremadamente prudente» al aplazar la subida del porque los primeros meses del año van a ser «duros».