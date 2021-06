Analizan la fórmula para relevar al gerente de Aguas

El presidente de la Sociedad de Aguas, Miguel Balbás, ha comparecido esta mañana ante los medios para anunciar, tal y como había anticipado este periódico tanto en su ediicón impresa como digital, la intención del Gobierno del PSOE y Cs de relevar en el cargo al gerente de la empresa pública tras el escándalo de la quema de documentos.

Balbás ha detallado que en este momento barajan dos fórmulas para este relevo y eso pasa desde esperar al nombramiento del nuevo director técnico para que la ocupe de manera provisional (hay un proceso de selección ya abierto) o directamente publicar un concurso-oposición para ocupar la plaza también de forma provisional. La idea es que el próximo año, cuando no haya limitaciones de la tasa de resposición, sacarla el puesto de gerente de manera definitiva.

Hasta que eso ocurra, cosa que puede llevar varios meses, el gerente se mantendrá al frente de la dirección técnica de la sociedad.

El también concejal de Cs ha confirmado también que el bipartito votará a favor en el Pleno de este viernes de una comisión de investigación para conocer todos los detalles de la destrucción de papeles, a espaldas del consejo de consejo de administración.

"No tenemos ningún problema y la vamos a abrir. No tenemos nada que ocultar. No sé si otros piensan lo mismo", ha añadido para recordar, de alguna manera, que durante muchos años ha sido el PP el que ha presidido Aguas de Burgos.

El edil ha recalcado que su partido es un firme defensor de la "transparenecia" y si en un primer momento barajaron la apertura de un expediente de información reservada, de carácter interno, fue porque así se lo recomendaron los servicios jurídicos municipales.

Balbás ha aegurado que la decisión de prescindir del gerente, que podrá volver a su puesto como jefe de administración de la sociedad, ya estaba tomada con antelación pero ha sido la petición de la comisión de investigación por parte del PP y Podemos la que ha adelantado los acontecimientos.

Preguntado por las declaraciones realizadas por el alcalde la semana pasada, en las que manifestaba que en los últimos años "se le había dejado hacer demasiado al gerente", Balbás ha optado por la prudencia y se ha limitado a afirmar que "no es el momento de hacer otras apreciaciones".