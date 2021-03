Primaria quiere vacunar a todos los profesores antes del 28

La Gerencia de Atención Primaria de Burgos se da tres días para administrar la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus a los más de 3.500 profesores de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial de hasta 65 años que todavía no la han recibido, en unos casos por la suspensión cautelar durante los últimos diez días de la profilaxis desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y, en otros, porque hasta ahora no se había autorizado el uso de este suero en personas de entre 55 y 65 años. Así, Primaria remitió ayer a mediodía el calendario, en el que se prevé comenzar con la inoculación mañana en Aranda y en Miranda, seguir el viernes solo con el área de Miranda y terminar el sábado con la comarca de Villarcayo y la correspondiente a Burgos capital, donde también se vacunará a quienes no acudieron a la convocatoria masiva del día 13.

Al mismo tiempo, Primaria ha pedido a los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las listas con los datos de los profesionales de entre 55 y 65 años a los que ahora también se les debe administrar la vacuna de AstraZeneca, que es la indicada en la estrategia española de vacunación para todos los colectivos profesionales incluidos en la categoría de ‘Personal esencial’. Fuentes oficiales señalaron que los mandos de la Policía Local y de los Bomberos ayer ya estaban en ello y que se les había comunicado que una vez que Sanidad disponga de esta información, imprescindible para programar las citas y preparar las dosis necesarias, se les llamará «de inmediato».

