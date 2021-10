«Defender es una cuestión de actitud»

El Mirandés trata de encontrar el equilibrio entre la defensa y la parte ofensiva. La zona baja preocupa y en la caseta rojilla asumen que hay que apretar las piezas del engranaje para no sufrir tanta fragilidad. La evolución no tiene que llegar solo desde la zaga, puesto que conseguir el reto pasa por una conciencia colectiva y Riquelme, uno de los jugadores ofensivos, no lo oculta. «Los atacantes somos los primeros que empezamos a defender y es una cuestión de actitud, de ganas y de ponerse a ello para mejorarlo».

Para el madrileño esta es «la clave» para resolver la situación actual, en un equipo que ha encajado en nueve jornadas catorce goles. La mejoría en defensa según Riquelme llegará en el momento en el bloque comprenda que «hay que hacerlo por el bien del equipo», ya que no encajar «es cosa de todos», puntualiza.

