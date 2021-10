Más difícil que nunca

El Servigest Burgos inicia este sábado una nueva andadura en la máxima competición nacional ante el Mideba Extremadura. Tras el gran papel desempeñado el año pasado por los pupilos de Rodrigo Escudero, este curso se prevé mucho más complicado y el primer reto lo tienen en condición de locales, en el Polideportivo José Luis Talamillo, a partir de las 18,00 horas.

La dirección deportiva del club se fijó unos objetivos en el ámbito del mercado de fichajes que nunca se llegaron a concretar. Después de aquellas negativas, se intentó atraer a otros jugadores que tampoco han llegado. De esta manera, el club castellano iniciará la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas con una plantilla compuesta por solo ocho hombres y el mismo líder en el banquillo: Rodrigo Escudero.

De Cruz, Alvaro, Abdoul, Arredondo, Macek, Fryer y Siaurusaitis son los nombres que ya estuvieron en Burgos la campaña pasada y que han renovado. El británico Doherty es el único refuerzo para una plantilla que todavía confía en poder sumar efectivos que ayuden a la causa, que no es otra que ‘sobrevivir’ en la liga más competitiva de Europa, y habitualmente del mundo.

Más si se tiene en cuenta que el año pasado todas las miradas apuntaban al Getafe como el equipo para ocupar el único puesto de descenso, hecho que en la temporada 2021-22 no sucederá. Tras la bajada de categoría de los de la capital, ascendió UCAM Murcia, un bloque más fuerte. De esta manera, no existe ningún conjunto manifiestamente inferior este año, por lo que la pelea por no descender será salvaje, y de nuevo habrá diversos grandes aspirantes al título que defiende el Bidaideak Bilbao BSR.

Pese a que la guerra del club burgalés no es otra que conseguir salvar la categoría, se tendrá que ver las caras con equipos que retarán la hegemonía del Bilbao como Amiab Albacete, BSR Ace Gran Canaria, Mideba Extremadura, Ilunion o Fundación Aliados.

«Nos enfrentamos a grandes escuadras y no hemos conseguido armar, de momento, el equipo que nos hubiera gustado, por lo que toca apretar los dientes y sacar el máximo partido posible de la plantilla que tenemos, de los que están con nosotros. El objetivo debe ser centrarnos en lo que sabemos hacer», comentó Escudero sobre la temporada que empieza este fin de semana.

Formato. Este año, con motivo de la celebración del Campeonato de Europa de Selecciones, se disputarán únicamente seis encuentros ligueros antes del 13 de novimebre, fecha en la que se inicia la cita continental y que evitará que la División de Honor se reanude hasta después de Navidad.