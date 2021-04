La vacunación del jueves en Aranda se amplía a los de 1960

La vacunación contra la covid prevista para este jueves, 29 de abril, en el Recinto Ferial de Aranda de Duero incluirá tanto a los nacidos en 1959 como en 1960. Se trata de un cambio de última hora que ha notificado hoy Sacyl y que está dirigido a las personas pertenecientes a las zonas básicas de salud (ZBS) de Aranda de Duero Norte, Sur y Rural, Roa y Huerta de Rey.

También podrán acudir el jueves al recinto de la capital ribereña los nacidos en 1956, 1957 y 1958 que no hayan podido vacunarse en sus correspondientes convocatorias. No deben asistir quienes tengan síntomas o estén en cuarentena por contacto estrecho, personas trasplantadas, en diálisis, en tratamiento oncológico o con Síndrome de Down. Hoy ha sido el turno de las personas de 73 y 75 años.

La vacunación de los nacidos en 1959 y 1960 se realizará entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde horarios definidos según el mes de nacimiento.Así, los de enero y febrero están citados este jueves en el Recinto Ferial arandino de 10 a 11; los de marzo y abril, de 11 a 12; los de mayo y junio, de 12 a 13; los de julio y agosto, de 13 a 14; los de septiembre y octubre, de 14 a 15; y finalmente los de noviembre y diciembre, de 16 a 17 horas.

*En este enlace se pueden consultar más detalles sobre la vacunación en nuestra provincia en la página web de Sacyl