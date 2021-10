El Tubos Aranda busca regresar a la normalidad

Con ganas de que llegue ya el próximo partido para tratar de «recuperar sensaciones y la línea que veníamos trayendo hasta la fecha». Así ha reconocido el central madrileño Nico López que se encuentra trabajando esta semana la plantilla del Tubos Aranda Villa de Aranda para preparar su próximo compromiso en Málaga. Un duelo el que servirá al conjunto ribereño para arrancar su participación en la presente edición de la Copa del Rey, pero sobre todo para oxigenar la cabeza del vestuario burgalés tras la dolorosa derrota sufrida el sábado en Pontevedra.

«Málaga será un partido distinto porque, aunque te juegas avanzar en la competición, no tienes la presión de tener que ir a por los dos puntos», ha relatado López. «Puede además ser bueno para intentar jugar un poco más tranquilos y volver a la senda de la normalidad». También, para «poder probar cosas que a lo mejor el otro día no pudimos hacer por la forma en que se desarrolló la segunda parte» y, se gane o se pierda, lograr un plus de moral ante un rival que arrancado fuerte su liga.

Eso sí, no se antojará nada sencillo, pese a no jugarse 'nada' relativamente sobre la pista el Tubos Aranda, el duelo de este sábado en el José Luis Pérez Canca. Y es que, como ha manifestado el central madrileño, «Málaga viene de ganar a Puerto Sagunto, y de hacer lo propio con Alarcos». Evidencias del buen estado de forma andaluz al inicio de curso, pero sobre todo de que, el de Quino Soler, se trata esta temporada de «un buen bloque» que mezcla «gente formada y con experiencia de otros años, con nuevas incorporaciones de calidad».

Entre ellas, la del ex amarillo Guilherme Leonel. Una pieza ofensiva que parece haber terminado de explotar en prestaciones, y que los pupilos de Alberto Suárez deberán vigilar muy de cerca para evitar problemas. «A 'Gui' lo conocemos y sabemos cómo es. Ataca, defiende, corre... Tiene muy buenas cualidades», finaliza. Debido a ello, precisamente, no le quitarán el ojo de encima.