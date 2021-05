Mayo empieza en Lerma

Sin la tradicional Feria de Maquinaria Agrícola que cada año conseguía reunir a miles de personas antes de la pandemia, Lerma arrancó el mes de mayo manteniendo esta tradicional cita del calendario con un gran ambiente por sus calles. Los puestos de Burgos Alimenta, el mercado y la música local lograron atraer a numerosos visitantes hasta la Plaza Mayor y su entorno, aunque procedían principalmente de la comarca en lugar de otros puntos más lejanos como ocurre habitualmente.

Se dieron cita un total de 21 jaimas de Burgos Alimenta, marca amparada por la Diputación Provincial, una cifra también muy alejada de lo frecuente. Sin embargo, sí consideraban los productores como algo muy positivo esta celebración ya que siempre supone un importe punto de encuentro con los consumidores para poder dar a conocer los productos. Y aunque lo cierto es que ya imaginaban que en este ocasión acudiría muchísima menos gente dadas las circunstancias, la mayoría se sorprendió por la buena respuesta que estaba teniendo, mejor incluso de la esperada. Destacaba especialmente la satisfacción por volver a realizar este tipo de eventos y que poco a poco las localidades se animen a organizarlos, aunque haya que seguir adaptándose a las medidas que impone la crisis sanitaria.

"Lerma es un referente del encuentro de la comarca el día 1 de mayo", resume Roberto da Silva, de Embutidos de Cardeña, que cuenta que superaron las previsiones que tenían. "Estamos diez veces por encima de lo que creíamos que iba a haber", manifiesta. Insiste en que más que una feria destinada a la venta sirve más como punto de encuentro. Sí se ha notado el hecho de no tener la maquinaria agrícola, puesto que consigue movilizar a gente de más lejos.

En la Plaza Mayor se colocaron 21 puestos de alimentación - Foto: Christian Castrillo

Una de las cosas que no se pueden hacer y que esperan recuperar pronto es el degustar los productos, ya que eso permite conocer si gusta o no su sabor. Aunque esto también genera que la forma de comunicar sea diferente, explicando mejor todas sus características. En estas ferias quienes atienden "no son comercializadores o distribuidores, son los propios productores" y ello permite conocer al completo toda la información sobre los alimentos, "nadie mejor que ellos para exponerlos", sentencia Da Silva.

José Manuel Tejedor, de Villasana de Mena, asiste todos los años con sus deliciosos sobaos y rosquillas artesanales y también reconoce que pensaban "que iba a estar más tranquilo al no haber maquinaria, pero parece que sí se está animando la gente". Agradece, además, que después de un año parados completamente por fin se estén empezando a hacer ferias. Ya es la cuarta a la que han ido este año y valora que los ayuntamientos poco a poco las organicen "y al hacerlo en la vía pública además es muy seguro". Precisamente, entre de los aspectos que destacaban tanto quienes estaban vendiendo sus productos como quienes se acercaban hasta allí a dar un paseo era la ventaja de poder realizar un evento de esta magnitud al aire libre y respetando las distancias de seguridad.

Además de estas jaimas también había otra veintena de puestos del mercadillo tradicional que se realiza cada miércoles con ropa, calzado, legumbres o frutas. Aunque Laura Astorga, de Legumbres Astorga, comenta que estaban teniendo menos que de normal. "No se está vendiendo mucho, no se puede comparar con la feria tradicional cuando a las ocho de la mañana ya hay gente", asegura, y añade que a pesar de que se ha organizado "muy bien" mucha gente no se ha enterado al no publicitarse demasiado.

La música animó las calles - Foto: Christian Castrillo

La Unión Musical de Lerma y La Galana llenaron de música las calles. Un ambiente necesario para este fin de semana y que deja claro que el mes de mayo siempre empieza en la villa ducal.