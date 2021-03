Biden insta al Congreso a prohibir las armas de asalto

Joe Biden ha instado este martes al Congreso del país a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y a cerrar las lagunas existentes en el sistema de verificación de antecedentes para adquirir armas de fuego.

En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, después de que un hombre armado matara a diez personas en un comercio en la localidad de Boulder, en Colorado, Biden ha hecho hincapié en que "no necesita esperar un minuto más y mucho menos una hora" para "tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro".

"Urjo a mis colegas de la Cámara de Representantes y del Senado a actuar", ha pedido, según ha recogido The Hill. Así, ha reclamado al Senado que apruebe "inmediatamente" dos proyectos de ley, a los que la Cámara de Representantes ya ha dado luz verde, para ampliar los controles de antecedentes penales para la venta de armas de fuego. "Esto no es y no debería ser un asunto partidista, es un asunto estadounidense", ha reiterado el mandatario.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 15:00 horas del lunes, cuando un hombre armado irrumpió en el centro comercial King Soopers de Bounder. Diez personas, incluido el agente de Policía Eric Talley, de 51 años, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, fallecieron. El sospechoso de cometer el tiroteo, identificado como Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, ha sido imputado con diez cargos de asesinato en primer grado.

En este contexto, el presidente estadounidense ha subrayado que las autoridades estadounidenses aún esperan conseguir más información sobre el presunto autor, su motivación y las armas que usó. La prensa del país ha señalado durante la jornada que usó un fusil de asalto AR-15 para llevar a cabo el ataque.

El mandatario, que ha precisado que ha recibido actualizaciones regulares sobre lo ocurrido de mano del fiscal general, Merrick Garland, el director de la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) Christopher Wray y que está en contacto con las autoridades de Colorado, ha dedicado espacio ha agradecer la "heroica" labor y el "coraje excepcional" del agente fallecido, al tiempo que ha ofrecido sus condolencias a sus allegados.

"Estos pobres amigos que han fallecido dejan atrás a sus familias y les dejan un gran agujero en el corazón", ha lamentado el presidente, que reiterado que es necesario "actuar para que no haya más" familias que sufran por la violencia armada en la nación nortemaricana, "sino menos, con el paso del tiempo".