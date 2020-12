La relación con regiones limítrofes dificultó los rastreos

La provincia de Burgos, y principalmente su capital, han sufrido una segunda ola del virus especialmente cruda. Contagios disparados, hospitales llenos, UCI muy por encima de su capacidad habitual y temiendo incluso su colapso pese a haber multiplicado espacios y camas.

A lo largo de todo este tiempo las dos preguntas que han retumbado en la cabeza de muchos burgaleses, y por supuesto de todos los sanitarios, han sido: ¿Por qué aquí? ¿Qué hemos hecho mal? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero algunos profesionales se atreven a apuntar pistas interesantes.

El doctor Ángel González de la Fuente es Técnico de Salud Pública de la Gerencia de Atención Primaria. Él ha sido uno de los encargados de coordinar el equipo de rastreadores de contactos y posteriormente de organizar el cribado masivo de El Plantío, y está viviendo la pandemia en primera línea. Admite que en esto no existen demasiadas certezas, pero sí al menos unas pocas.

Apunta, por ejemplo, a las intensas relaciones de vecindad y económicas de Burgos con las comunidades vecinas de Cantabria, La Rioja y el País, Vasco, lo cual dificulta el seguimiento de contactos puesto que la comunicación entre los sistemas de salud de otras regiones se hace más lenta y pesada, cuando no inexistente por falta de sistemas informáticos compatibles o bases de datos compartidas. «En Burgos conseguimos, mediante un esfuerzo tremendo de todos, contratar y formar a casi 130 rastreadoras en el mes de junio. Y durante los primeros meses, nos hemos coordinado con ellas, con el Servicio de Epidemiología y también con los Servicios de Medicina Preventiva y Riesgos Laborales del Hospital, viendo como se generaban cadenas de transmisión que podíamos atajar».

La transmisión durante un par de meses se mantuvo mas o menos controlada. Sin embargo, «ya a principios de octubre vimos que se notificaba un número de casos que nuestro Sistema de Vigilancia Epidemiológica no podía asumir», comentan las mismas fuentes.

A esto se suma que los datos de del primer estudio de sero-epidemiología, que se hizo en junio a nivel nacional, mostraron a Burgos como una de las ciudades de Castilla y León que menos habían sufrido la pandemia en su primera ola. «No gozar de ese ‘techo inmunológico’ que sí tenían provincias como Soria o Segovia (entonces las más afectadas), esta vez ha jugado en nuestra contra», explica.

lo poco objetivable. Lamentablemente, «esto es lo poco objetivable que podríamos afirmar con seguridad. Sabemos que ahora, que podemos diagnosticar a toda la población, los casos nuevos tienden a aparecer en personas entre 40 y 55 años (normalmente población activa) y el lugar más frecuente de contagio es el domicilio», concluye el doctor, pero seguirá siendo imposible determinar las razones por las que Burgos ha estado peor que Murcia, Teruel o Badajoz, por citar a otras ciudades.

Aun reconociendo que supone internarse en el peligroso terreno de la especulación, González apunta también que Burgos puede tener el tamaño perfecto (ni muy grande ni muy pequeña) para generar un notable número de contactos y al mismo tiempo permitir rápidos desplazamientos para quedar con familiares y amigos. O también pensar «que el frío de Burgos por todos conocido hace que, a pesar de la pandemia, sigamos prefiriendo pasar más tiempo en casa y en interiores que haciendo actividad al aire libre o en terrazas».

A su juicio, los mensajes triunfalistas de junio (el presidente Pedro Sánchez llegó a decir que habíamos vencido al virus) contribuyeron a una relajación general impulsada «por mensajes contradictorios muchas veces y casi siempre autocomplacientes. Se bajó la guardia. Y está perfectamente justificado que la sociedad después de ver como se había tenido que pasar la primera mitad del 2020 encerrada en casa quisiera volver a la normalidad. Realmente únicamente nos limitamos a hacer lo que estaba permitido».

Ángel González subraya que si algo sabemos es que «el virus va muy rápido. Y en esta carrera que llevamos lidiando con él de ya casi 10 meses, en muy pocos momentos he tenido la sensación de que fuéramos nosotros por delante». Por eso advierte de que «ya no puede pillarnos por sorpresa» y de que «tenemos que actuar como comunidad, no como individuos. Hablar menos de responsabilidad individual, y hablar más de ciudadanía. Y, como decía, tenemos que actuar rápido. Si dejamos que el virus campe a sus anchas la primera semana de un mes y no adoptamos las medidas necesarias de forma ágil y rápida, para finales de ese mismo mes, puede estar volviendo a llenar las plantas de hospitalización y las unidades de críticos».

De cara a la tercera ola hace un llamamiento a «tener claro que las armas más valiosas y con las que mejor vamos a poder combatirlo son a través de una atención primaria fuerte, un número de rastreadores suficiente y el mantenimiento de las medidas que ya todos sabemos de sobra. Solo así evitaremos un nuevo colapso hospitalario». Otra cosa es que las apliquemos.