"Estamos en buena línea y con mucha ilusión"

Dani Díez ha sido uno de los jugadores más destacados en el Hereda San Pablo durante las últimas jornadas, con una brillante aportación en ataque y un buen trabajo defensivo. El jugador destaca el buen trabajo que está realizando el equipo y espera que aún siga mejorando. Díez recuerda que tras la derrota ante el Breogán «pedimos paciencia a todo el mundo porque se trata de un equipo nuevo, entrenador nuevo, conceptos nuevos. Tenemos que asentar todo lo que quiere el entrenador de nosotros, compenetrarnos y conocernos. De momento van bien las cosas y ojalá sigamos en esta línea».



Dani Díez cree que la mejoría «empezó en Zaragoza. Ganamos a un equipo que había metido 100 en los dos primeros partidos. Fue un punto de inflexión. Luego en nuestra casa, con nuestra gente, ante Andorra lo quisimos hacer bien y lo logramos. Estamos en buena línea, trabajando mucho, con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien».

Destaca la aportación de Alex Renfroe: «Desde que llegó, sin apenas entrenar, nos dio un montón de cosas, con diez asistencias ante Andorra. Es un base con mucha experiencia, que sabe mucho de baloncesto y nos va a ayudara seguir creciendo y ganar muchos partidos».

A nivel personal ha dejado atrás su lesión de espalda: «Llevo trabajando mucho para estar así. Tuve problemas de espalda dos meses que no pude resolver en Tenerife y lo tuve que hacer en Madrid. Al volver perdí esa dinámica de equipo y Txus (Vidorreta) no me puso a jugar. Llevaba casi un año sin jugar y tengo que tener paciencia. Llevo todo el verano trabajando para coger la forma ya que la espalda está perfecta, y lo estoy consiguiendo. Me están dando la oportunidad de jugar munutos, ayudar al equipo en dos posiciones».