Igea: "Tenemos un Gobierno peligrosamente autoritario"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó hoy este jueves que “lo que tenemos hoy en este país es un Gobierno peligrosamente autoritario” y criticó que el Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, se pueda saltar la ley y no respetar la decisión del Tribunal Supremo para conceder el indulto a presos independentistas catalanes.

“Donde no hay justicia, no hay libertad, no hay derecho y no hay democracia, las leyes están para cumplirse”, argumentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en relación a que Pedro Sánchez tome la decisión de indultar a los presos del ‘procés’, pese a contar con informe en contra del alto trubunal.

Calificó el hecho de “inadmisible” en un gesto de un “Gobierno autoritario, que no cree en los controles, ni en la justicia y dice cosas tan estrambóticas como que la justicia es asimilable a la vengaza”, sobre uno de los argumentos esgrimidos por Sánchez ante el posible indulto, para añadir que en un país democrático europeo tales aseveraciones son motivo de dimisión.

“Cuando se acaba el tiempo de la justicia empieza la tiranía”, anotó, a la vez que atacó a los que en las Cortes, PSOE y Podemos, han pedido a la Junta y a él mismo respeto institucional después de que calificara de “falto de rigor” el informe del Procurador del Común en relación a la gestión de pacientes COVID en las residencias, cuando esos mismos “llaman venganza a lo que hace el Supremo”.

Por último, manifestó que España “no se puede permitir que esto suceda” porque “pone en cuestión la esencia de la justicia”, lo que hace que un “Gobierno autoritario se salte la ley, imponga su voluntad y ayude a sus amigos con 50 millones de euros”.