Sainz intentará imponer su ritmo

Rumbo a Jeddah. Carlos Sainz viajó ayer a la ciudad en la que a partir del próximo 3 de enero iniciará la defensa de su título del Rally Dakar en la categoría de coches. El piloto madrileño tuvo que variar su agenda y tuvo que desplazarse en un vuelo fletado por la organización con escala en Barcelona para asegurar su presencia en Arabia Saudí en plenas restricciones aéreas por la COVID-19.

El bicampeón del Mundo de Rallys y piloto de Mini fue la sensación del vuelo en el que ha viajó el segundo gran contingente de españoles en ruta hacia Jeddah, un día después de que lo hicieran Barreda, Laia Sanz, Isidre Esteve o Álex Haro, entre otros.

Tras reunirse con su copiloto, Lucas Cruz, el triple ganador del Dakar, aseguró que se encuentra muy expectante ante una edición atípica que le genera muchas incógnitas y que en las horas previas al arranque estará también condicionada por la medidas de seguridad ante la pandemia de coronavirus: «El domingo me hice una PCR, ahora cuando llegue tendremos que cumplir la cuarentena de 48 horas y hacernos otro para entrar ya dentro de la burbuja de lo que es el Dakar», explicaba.

Respecto a lo meramente deportivo, la primera gran duda será ver si ha cambiado algo o no el estatus de los dos equipos dominadores, como Mini y Toyota: «Tendremos que esperar a ver dónde está cada uno y luego, a partir de ahí, ya adoptas tu ritmo, en el que vayas cómodo. Lo ideal es que ese ritmo de carrera te permita estar siempre luchando por los puestos de cabeza», explicó. El piloto madrileño tendrá que estar atento también al nuevo equipo británico BRX-Prodrive con Loeb y Nani Roma como puntales, un coche del que no hay referencias ya que no ha competido antes en el rally más duro del mundo, pero que apunta muy buenas maneras: «Hay coches que no sabemos lo que han evolucionado, y hay coches totalmente nuevos, como en el caso de Loeb y Nani Roma con un equipo nuevo pero muy competitivo».

Roma, sin copiloto

Por otra parte, y con los imprevistos de última hora, el piloto español Nani Roma tuvo que cambiar a su compañero de cara al Rally Dakar, que comenzará el próximo 3 de enero, debido al positivo por COVID de Dani Oliveras.

«Alex Wincocq reemplazará a Dani Oliveras como copiloto de Nani Roma en la primera participación del equipo en el icónico evento de automovilismo, que comienza esta semana en Arabia Saudí. Wincocq se une a Bahrain Raid Xtreme como resultado de que Oliveras arrojó recientemente un resultado positivo por coronavirus», explicó el equipo en un comunicado.

En 1999, Wincocq asistió a su primer Rally Dakar como mecánico de equipo, antes de competir en una variedad de vehículos, incluidos quads, camiones profesionales y buggy.

«Es increíblemente decepcionante para Dani no poder ayudar a Bahrain Raid Xtreme en el primer Rally Dakar del equipo, pero estoy encantado de unirme a Nani y agradezco al equipo BRX por darme la bienvenida», apuntó el francés.