Premian el diseño de una de las fresadoras de Nicolás Correa

Nicolás Correa ha sido galardonada, por primera vez, con el iF Gold Award, uno de los premios más prestigiosos a nivel internacional en el campo del diseño. El jurado ha elegido la nueva fresadora AXIA entre casi 10.000 productos presentados provenientes de 52 países; sólo el 1% de los participantes ha recibido el iF Gold.

El iF Design Award es un distintivo de buen diseño, pero el iF Gold va más allá; ganar este premio implica un diseño excepcional. Los productos premiados con un iF son aquellos que han alcanzado la excelencia en diseño en las diferentes industrias en el 2021; desde movilidad a diseño industrial, desde experiencia de usuario a arquitectura de interiores y desde publicidad a diseño de servicios.

El Grupo Correa ingresó durante el año pasado 66,5 millones, apoyado por una fuerte estructura en el mercado chino y su posición en el mundo de las energías renovables, sector en el que la multinacional se ha convertido en un proveedor de referencia en soluciones de fresado. No obstante, la pandemia ha influido en su cuenta de resultados, rebajando la facturación desde los 74 millones registrados en 2019.

La sociedad matriz, Nicolás Correa S.A ha aportado en 2020 al Grupo unos ingresos ordinarios de 52,9 millones de euros, tan solo un 3% inferiores a los obtenidos un año atrás. El ejercicio 2020 ha dejado una cartera de pedidos para el conjunto del Grupo Correa de 28,2 millones de euros. Esta situación se debe, principalmente, a la captación en el mercado asiático y la posición en el mundo de las energías renovables, todo un sector en alza.