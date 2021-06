Al ocio nocturno no le gusta el límite de horario y aforo

Positiva pero del todo insuficiente. De esta forma valoran los empresarios la reapertura del ocio nocturno comunicada ayer por la Junta y que entrará hoy en vigor. Un anuncio que no ha disipado su malestar e indignación debido a las restricciones que lleva aparejadas y que hacen, que en algunos casos, que poco varíe su capacidad de trabajo respecto a la actual, salvo que, al igual que el resto de los establecimientos de hostelería ven ampliado su horario de cierre de la una a las dos de la madrugada, sin poder recibir clientes una hora antes.

El presidente de la Asociación de Bares Especiales, integrada en la Federación de Hostelería, Juan Antonio Llorente, asegura que se trata de una medida para «maquillar la situación», puesto que la normativa actual, tras la clausura del sector el pasado mes de agosto, ya les permitía funcionar como cualquier otro local. De hecho, añade que se han adaptado instalaciones con todo tipo de mobiliario, dado que, en líneas generales, la mayoría de estos locales no dispone de mesas y sillas ni tampoco de terraza.

Las discotecas y salas de fiestas podrán funcionar con un tercio del aforo, lo que resulta «inviable», mientras que los bares especiales abiertos mantienen la misma capacidad que lo convencionales (75% para espacios con menos de 40 comensales y 50% si se supera esta cifra). En la capital, la mayor parte del ocio nocturno pertenece a este último colectivo, que, en circunstancias normales, cierra a las cuatro y media o cinco de la mañana durante el periodo de verano, que empieza el día 15 de este mes. Por ello, el portavoz de los empresarios esperaba que el Gobierno regional extendiera al menos hasta las tres de la mañana el horario de fin de actividad, tal y como señala que han hecho otras comunidades.

A esta reivindicación une otra que considera «clave» para que el colectivo pueda «empezar a respirar un poco». En este sentido, hace referencia a la apertura del consumo en barra y de pie, que se corresponde con las características de este tipo de negocios. Sin que todas estas restricciones se hayan levantado, Llorente estima que habrá empresarios a los que no les compense reabrir sus establecimientos, aunque también reconoce que otros se arriesgarán a hacerlo aun a sabiendas de que tendrán más pérdidas. «Llevamos mucho tiempo cerrados, pero tenemos muchas ganas de volver a trabajar para poder demostrar que seguimos ahí», manifiesta, no sin antes arremeter contra la Junta de Castilla y León por «continuar castigando al sector», teniendo en cuenta que «ha quedado más que demostrado por los datos sanitarios que no somos el foco de los contagios».

Ve «difícil de entender» que se hayan permitido otro tipo de espectáculos donde el aforo de asistentes es mayor, al igual que apunta a que los problemas se están dando en las reuniones no reguladas. Es más, considera que acotar tanto el horario de cierre resulta «contraproducente» al producirse una mayor concentración de personas en la misma franja, mientras que si se amplía se puede regular mejor la afluencia de público.

En cuanto a las ayudas publicadas ayer por el Gobierno autonómico dirigidas al sector y cuyo montante va de los 3.000 a los 8.000 euros, el presidente de la Asociación de Bares Especiales recuerda que «llevamos 16 meses sin poder trabajar» y añade que tardarán otros cinco en resolverlas. «No sabes si reírte o llorar porque parece una broma», señala, subrayando la dificultad para remontar las pérdidas acumuladas durante todo este tiempo, además de que la inmensa mayoría ha solicitado créditos para poder mantenerse. «En medio año, cuando haya que devolverlos, veremos las consecuencias de toda esta situación, que harán que un gran porcentaje de negocios no pueda continuar», remarca.

Desde la Federación de Hostelería, su presidente, Fernando de la Varga, califica la reapertura del ocio nocturno como un «paso adelante» para las discotecas, añadiendo la importancia de que se vuelva a pensar en este sector. No obstante, recuerda de nuevo a la Junta «la urgencia de incorporar el consumo en barra y de pie», un reivindicación que trasladará el lunes a Alfonso Fernández Mañueco en una reunión convocada por este último. Valora esta llamada, que responde al «consenso que hubiéramos deseado en los peores momentos de la pandemia», y avanza que pedirá que los niveles de alerta se adapten a la situación actual.