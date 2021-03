Inviable el cambio de miles de tarjetas de bus en el plazo

Los plazos dados por el Ayuntamiento de Burgos para el cambio de las tarjetas de autobús se han demostrado que eran inviables, el colapso es ya una realidad y materialmente es imposible que el Ejecutivo pueda cumplir su compromiso para que, de manera particular los usuarios que se benefician de alguna bonificación (ya sea una reducción o la gratuidad), puedan tener las nuevas tarjetas antes del 15 de mayo.

Es en las tarjetas reducidas donde ha quedado evidenciado que la planificación realizada no era la correcta, tal y como advirtió el PP, ya que este jueves ya se estaban dando citas en el servicio de información 010 para el próximo mes de junio. Eso, sin que nadie en el equipo de Gobierno haya informado todavía de una prolongación del plazo.

El martes se cumple un mes desde que se iniciara el cambio de las tarjetas y los datos de los que dispone el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) detallan que se habían activado algo más de 7.800 tarjetas reducidas o gratuitas en un mes cuando se deberían de entregar antes del 15 de mayo alrededor de 50.000.

Por concretar, el Smyt tendría que cambiar unas 14.000 de las tarifas reducidas de pensionistas y jubilados (el jueves había entregado 2.286), otras 14.000 de los jóvenes (se han dado 2.608), unas 5.500 de familias numerosas (van por 1.803), otras 1.600 de bono social (suman 172), unas 900 de empleados municipales (se han dado 31 al personal y 299 a familiares) y unas 15.000 o 20.000 de las gratuitas para menores de 13 años (se han facilitado 533).

Este último caso es especialmente llamativo porque, en teoría, los niños no pueden subir gratis al autobús sin su tarjeta desde que el pasado 24 de diciembre entrara en vigor la ordenanza fiscal que regula las tarifas.

En la normativa de Movilidad, además, se establece que los viajeros deben de pagar en efectivo o presentar la tarjeta ya que se quería facilitar la labor de los conductores para que no tengan que pedir el DNI cuando surjan dudas.

Lo cierto es que nadie ha explicado, más allá de lo que determinan las dos ordenanzas, si para los niños se fija también como plazo el 15 de mayo o si, tal y como ocurre ahora, se hace la vista gorda y se funciona como antes. La realidad es que existe mucha confusión y desinformación al respecto y hay niños que sí tienen ya su tarjeta y otros que no.

En cuanto al bonobús normal (el que no goza de bonificaciones) todo hace indicar que se habrían cambiado unas 20.000 tarjetas (de las 100.000 previstas), pero el gran problema está en las de tarifa reducida porque si no se amplía el plazo por parte del equipo de Gobierno, los que no las hayan cambiado a tiempo (la gran mayoría) deberán de pagar más. Y eso sería así ya que sus actuales tarjetas, según informó el Ejecutivo, quedarán desactivadas el 15 de mayo.