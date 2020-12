La mirada de Hollywood

Al Pacino es un exponente de los italoamericanos que han dado forma al Hollywood de los años 70. Se une en esto a actores y directores como Coppola, Scorsese o De Niro. De entre sus características como intérprete resalta su intensa mirada. Quizá se deba a sus comienzos en el teatro, que nunca ha abandonado.

Nacido en East Harlem (hoy Spanish Harlem) y criado en el Bronx y con padres de ascendencia siciliana, ella curiosamente de Corleone, Alfredo James Pacino parecía que sólo podía acabar de mafioso o interpretando a mafiosos.

Nuestro personaje manifestó su talento como actor desde la infancia. Su madre lo llevaba al cine desde los tres años, y era conocido en el colegio como El actor. También le apodaban Sonny y quería dedicarse al béisbol, llegando a participar en la Police Athletic League (liga que aún existe) con un equipo llamado los Red Wings.

Hay un episodio poco conocido de su vida en esta etapa. Salvó a un amigo en un edificio en construcción, arriesgando su vida. Por eso fue premiado en el programa de televisión Wheel of Fortune.

Su vocación de actor salió adelante por pura pasión. Con 17 años se quedó solo en Nueva York, trabajando en lo que salía: vendedor de zapatos, frutero, conserje, acomodador de cine... Se vio durmiendo en la calle, en teatros, en casas de amigos... Estudió en varias escuelas e instituciones, incluyendo el Herbert Berghof Studio y el Actor’s Studio. Pero compaginaba sus pequeños papeles con trabajos eventuales, compartiendo piso con Martin Sheen y trabajando junto a él como tramoyista en un teatro. En 1967, el éxito de The Indian wants the Bronx le llevó a ganar el premio Obie. Posteriormente, viajó a Italia para representarla. En 1969 ganaría el Tony por su papel en Does a tiger wear a necktie? Era su debut en Broadway pues hasta entonces solo había trabajado en teatros de menor envergadura.

Ese año debutó en el cine con Me, Natalie. A esta le siguió en 1971 The panic in Needle Park, en la que el papel estuvo entre Al Pacino y Robert De Niro, cayendo del lado del primero. Finalmente, en 1972 llegó el trabajo que daría un espaldarazo definitivo a su carrera cinematográfica, interpretar a Michael Corleone en El Padrino.

Aunque el Oscar no le haya acompañado como según muchos expertos merecería, sí ha recibido múltiples nominaciones. Esto es en sí mismo un reconocimiento. Pero finalmente en 1996 recibiría su estatuilla como mejor actor por Esencia de mujer (Martin Brest, 1992).

Entre otros galardones destacados ha recibido un premio Bafta en 1976. Este galardón tiene la particularidad de habérsele concedido por Tarde de perros y por El Padrino: Parte II. Además, ha recibido varios Globos de Oro. Así en 1974 era premiado por Serpico, en 1993 por Esencia de mujer, con nominación como secundario por Glengarry Glen Ross. En 2001 era reconocido en el Premio Cecil B. DeMille a su trayectoria. Y por sus papeles en las miniseries Angels of America y You don’t know Jack recogería un Globo de Oro en 2004 y otro en 2011, respectivamente.

San sebastián

En 1975 recibía la Concha de Plata por Día de perros en la edición de aquel año del Festival de Cine de San Sebastián. Mientras 21 años después volvería a San Sebastián, en donde recogería un premio a su trayectoria.

Como ya hemos comentado, su carrera comenzó en el teatro. En este ámbito fue reconocido con sendos premios Tony. Aparte de en Does a tiger wear a necktie? en 1969 como actor de reparto, ocho años después lo lograría como intérprete principal por The basic training of Pavlo Hummel.

Ahora, Pacino está de actualidad con el nuevo montaje de El Padrino III, La muerte de Michael Corleone, ya en DVD y Blu ray, y también en algunas afortunadas salas.