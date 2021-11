Pacheta prevé "cambios en el fútbol tarde o temprano"

El técnico del Real Valladolid, José Rojo Martín 'Pacheta', ha trasladado este viernes su optimismo sobre la posibilidad de que se realicen "cambios necesarios en el fútbol" y ha considerado que, tarde o temprano, "habrá acuerdos entre todas las partes afectadas para que se lleven a cabo". En este sentido, ha incidido en que "no es razonable que Primera División pare cuando hay compromisos de selecciones, y Segunda no lo haga, cuando eso impide a los equipos poder preparar los partidos en condiciones, como es el caso del Real Valladolid, que pierde al 40% de su equipo titular para este sábado".

Weissman, Janko, El Yamiq y Gonzalo Plata no podrán disputar el encuentro ante el Fuenlabrada, lo que supone un importante contratiempo para el cuadro blanquivioleta que, sin embargo, en opinión de Pacheta, "no tendrá carencias a la hora de sacar su once inicial".

No solo debe haber modificaciones en este aspecto, sino que el técnico burgalés ha opinado que "hay que añadir otras cosas, como que sea el cuarto árbitro el que apunte las tarjetas en los partidos, o que se realicen los cambios en los equipos sin necesidad de que se detenga el tiempo, como sucede en baloncesto o balonmano". "Eso hará que haya más dinamismo en el juego, más ritmo. Tampoco se entiende que no te dejen llevar a 22 jugadores si se admiten 25 fichas. Todo esto va a cambiar, porque supondrá una mejora clara de la competición", ha añadido Pacheta, quien ha advertido de que el club es "sensible" a todo lo que dice y presentarán "una queja o una propuesta respecto al tema de los internacionales".

Mientras llegan esos posibles cambios, el Real Valladolid deberá afrontar un nuevo encuentro en su feudo, en este caso, ante el Fuenlabrada, con las ausencias de los mencionados jugadores que están llamados con sus selecciones, a las que se podría añadir la de Roque Mesa, otro de los titulares indiscutibles.

El jugador canario sufre molestias en el gemelo y habrá que ver su evolución, al igual que en el caso de Fede San Emeterio, que sigue un tratamiento preventivo para sus molestias en la rodilla y, si bien no se descarta nada, todo apunta a que puedan quedar fuera del once inicial.

Con el que sí podrá contar será con Rubén Alcaraz, una vez superada su lesión, y con Kike Pérez "un mal compañero para todos en el banquillo, porque aprieta a todos con su calidad y polivalencia, ya que puede jugar como medio centro o en la banda", ha detallado el entrenador blanquivioleta.

10 meses después, vuelve Raúl Carnero. Asimismo, ha confirmado la presencia en la convocatoria de Raúl Carnero, tras más de diez meses apartado de la competición, "porque aunque solo pueda dar diez o quince minutos, aporta muchísimo, y es un jugador muy importante para el equipo, que debe estar en la lista".

Necesitará todas las armas posibles para hacer frente a un Fuenlabrada que "es duro, competitivo, corre y hace correr, y no duda; lleva al límite al rival, ya que aprieta durante mucho tiempo y es muy constante en la presión, por lo que va a exigir la mejor versión del Real Valladolid".

"Tendremos que ser rápidos con el balón, impedir que lleguen a los ajustes, y estar preparados para correr mucho", ha añadido "Pacheta". Ha pedido máxima concentración para este compromiso, "porque es el más importante". "Después, ya pensaremos en el próximo rival -Almería-", ha concluido.