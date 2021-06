La selección se vacuna

Los jugadores, el cuerpo técnico de la selección española encabezado por Luis Enrique Martínez y el personal de la Federación que trabaja con la absoluta, fueron vacunados este viernes en la Ciudad del Fútbol a tres días del estreno de España en la Eurocopa 2020.

Tras evaluar la situación de cada jugador, los internacionales que ya superaron el coronavirus o recibieron una primera dosis de Pfizer completaron las dos necesarias, y el resto recibieron Janssen al ser monodosis y necesitar menos días para alcanzar máxima inmunización.

Según informa la Federación, una decena de profesionales sanitarios, con grados de teniente, capitán y coronel apoyados por media docena de uniformados -un teniente, dos brigadas y tres cabos del Ejército de Tierra- se desplazaron a Las Rozas para administrar los viales a los futbolistas, de acuerdo a la iniciativa de colaboración entre la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno de España.

La encargada de ejecutar la acción de vacunación fue el personal de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, que aseguran que España disputará "con plenas garantías de seguridad la Eurocopa" y lo hará "en plena igualdad de condiciones con otras selecciones participantes".

Los internacionales españoles se fueron vacunando desde las 10:00 horas. A la espera de no sufrir ninguna reacción, se ejercitarán en sesión vespertina.

"Ha ido bien. Hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido para vacunarnos y nos ha tocado por la situación que sea. Hay un partido a tres días, tenemos que aceptarlo y saber de las consecuencias a corto plazo que se puedan generar. Es una gran noticia, pero espero que no tengamos ningún efecto secundario para el partido", subrayó el centrocampista Thiago Alcántara en rueda de prensa.

El jugador del Liverpool no escondió que el tema de la vacunación era "sensible" y reconoció que era "una situación nueva" para los internacionales. "Había preguntas y dudas nivel personal y había que recabar toda la información posible. Cuando quitas un poco esas dudas personales, ya entras en temas profesionales y sobre la reacción que pueda cada uno tener a corto plazo, pero a nivel futbolístico dicen que no va a haber ningún problema para este partido", remarcó.

La Federación volvió a agradecer al Gobierno la "atención a la petición" para permitir a los jugadores que representar a España en la Eurocopa "con su salud y seguridad plenamente garantizadas".