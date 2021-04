1 de cada 4 alumnos, sin beca por los requisitos académicos

La becas del Ministerio de Educación son las ayudas universitarias por excelencia debido a su cuantía. Hasta el curso pasado, los requisitos exigidos, tanto académicos como económicos, frenaban a muchos estudiantes a solicitar estos apoyos sabedores con antelación de la imposibilidad de poder cumplirlos. Los datos correspondientes al ejercicio académico 2019-2020, facilitados por la Universidad de Burgos, revelan que el 40,7% de los peticionarios se quedaron fuera de la convocatoria, lo que en términos absolutos se traduce en 1.066.

De esta cifra total, el 25% o 266 no lo consiguieron al no aprobar el número mínimo de créditos establecidos, que dependen de la rama de conocimiento, siendo los más exigentes los grados de carácter técnico, como el área de ingeniería y arquitectura, seguidos de los de ciencias de la salud, y arte y humanidades. La vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, explica que la horquilla para superar ese condicionante se mueve entre el 45 y el 80% de los 60 créditos que existen por curso (240 en el total del grado). Además, hay que tener en cuenta que los universitarios de nuevo ingreso tenían que conseguir un 5,5 de nota media para el acceso a estas ayudas públicas.

Los requerimientos académicos no son sin embargo la principal causa de desestimación. Esta tiene que ver con los umbrales de renta, motivo por el cual no lograron obtener beca el año pasado un total de 554 alumnos, lo que supone el 52% del total de las denegaciones. El resto hasta los 1.066 que presentaban esta situación se reparten entre un 13% o 139 en el que están incluidos otros motivos sin especificar, como puede ser la falta de documentación, y un 10% (107) que no llegaban ni a los criterios económicos ni a los de estudio.

Calderón incluye estas cifras dentro de la habitual. En este sentido, recuerda que las ayudas propias de la UBU, a las que se destina una partida de 130.000 euros, van dirigidas, precisamente, a aquellos alumnos que no entran en la convocatoria del Estado por los requisitos académicos, pero sí cumplen los umbrales de renta. Estas se publican una vez resueltas las del Ministerio, a las que también se suman las de la Junta de Castilla y León, que complementan a las primeras y cuya segunda convocatoria se encuentra abierta y el plazo acaba el próximo 19 de mayo. La intención de la institución es incrementar su presupuesto para este fin un 15% de cara al próximo curso. Por el momento, su convocatoria para el actual ya está cerrada y en periodo de análisis de las instancias presentadas, al igual que la línea de 100.000 euros puesta en marcha el pasado ejercicio para cubrir gastos sobrevenidos con motivo de la crisis sanitaria.

Previsiones cumplidas. Volviendo de nuevo a las becas del Ministerio, las previsiones iniciales de la Universidad de Burgos respecto a un aumento del número del número de beneficiarios y de la cuantía económica recibida para este ejercicio académico se han cumplido. El motivo, según explica la vicerrectora, es que se han flexibilizado los criterios de estudio y también los pecuniarios. Así, para los de nuevo ingreso la nota mínima es de un cinco, mientras que no cuentan en el cómputo global de créditos matriculados en aquellas asignaturas que los alumnos anularon el año pasado por la covid.

La rigidez de los anteriores criterios hacía que muchos estudiantes optaran por no solicitar la ayuda. De hecho, el cambio de normativa se tradujo ya inicialmente en un incremento de las solicitudes de este curso. Calderón explica en este punto que también pueden haber influido otros factores como el incremento de la matrícula del alumnado de nuevo ingreso, sin dejar de referirse a que «en muchos casos la situación económica de las familias ha empeorado» por las repercusiones de la pandemia.

En cuanto a las cifras, el número de peticionarios ha crecido un 16,36% al pasar de las 2.620 a los 3.047, lo que supone a su vez el 40,8% del total de matriculados en grados y máster. Una vez resulta la convocatoria del Ministerio de Educación, se han concedido 1.749, representando un 57,4 del total de peticionarios, frente a los 1.554 del ejercicio pasado (59%). En cuanto a los que se han quedado fuera (1.298) aún no se dispone de la información respecto a las causas, si bien la responsable académica cree que los razones «se repartirán en porcentajes similares a los del pasado ejercicio».

Por lo que respecta al montante económico a percibir, se confirma un importante aumento del mismo. De hecho, se alcanza una cifra récord hasta los 4,9 millones de euros, teniendo en cuenta el año pasado fue de 3,7 millones, aunque este descenso está justificado por la bajada de las tasas. De esos casi cinco millones, 1,6 van para el pago de matrículas, mientras que el grueso restante se reparte en las cuantías variables ligadas a la renta o a la residencia. Esto ha permitido que el importe medio que recibe cada estudiante pase de los 2.676 euros del curso 2016-2017 a los 2.805 del actual.

La vicerrectora de Estudiantes valora de forma muy positiva el haber alcanzado este techo. «Espero que se mantengan los mismos criterios u otros más favorables en el futuro porque vendrán años duros debido a las consecuencias de la crisis sanitaria», reclama, al tiempo que recuerda que la Universidad llevaba tiempo reclamando esa flexibilización y que por fin «se ha entendido que ayudar a los estudiantes a que puedan acabar sus estudios superiores supone una inversión».