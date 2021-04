PSOE y CSIF exigen volver al «consenso» con los funcionarios

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, y el presidente de CSIF, Benjamín Castro, exigieron a la Junta que vuelva al camino de la razón y de lo tasado en ley a través de una negociación global que ordena y da certidumbre a los empleados públicos y a todos los ciudadanos frente a la «burla» del acuerdo alcanzado con SATSE que contempla una mejora retributiva para el personal de enfermería creando «peleas innecesarias» con el resto del colectivo sanitario. Tudanca, que mantuvo una reunión con el sindicalista dentro de la ronda de contactos de CSIF con los grupos, exigió al Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco que abandone su modelo de «imposición» y dirigido a «dividir», y recordó su «decretazo» sanitario y el acuerdo para la equiparación salarial de una parte de los profesionales de enfermería con un solo sindicato, del que no se conoce nada. El socialista reclamó a la Junta que regrese al «consenso» con los representantes de los trabajadores públicos de la Comunidad, desarrolle la carrera profesional, retorne la jornada de 35 horas y aborde la equiparación salarial con carácter global para todos sus empleados. Tudanca incidió en que la Junta debe negociar con los representantes sindicales en los marcos legalmente establecidos y con absoluta «transparencia».

Por su parte, Benjamín Castro mostró su contrariedad porque tengan que recordar al Gobierno regional «lo obvio», es decir, que cumpla con la legalidad, con las leyes y con los acuerdos. «Así no, así no. Este no es el camino», reiteró Castro para quien ese acuerdo con una parte de los profesionales sanitarios rompe los equipos y crea «peleas innecesarias» a lo que añadió que en el caso concreto de la enfermería también hay profesionales de este colectivo en los servicios sociales y en el ámbito educativo.