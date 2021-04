El mismo amor por la toga

Escoltados por libros repletos de leyes, compañeras inseparables de ese viaje laboral diario, cuatro abogados se adelantan al posterior debate con una charla amistosa sobre la profesión. Lo hacen desde la experiencia y la inocencia, separadas ambas por años de experiencia de unos y otros. Bajo la atenta mirada de un inmenso cuadro de Manuel Alonso Martínez, padre de esa ley de Enjuciamiento Criminal que tiene los días contados, se sientan alrededor de la mesa de la biblioteca del Ilustre Colegio. No hace falta siquiera plantear una pregunta, pues los dos veteranos se lanzan a conversar con cierta nostalgia de aquellos días en los que sudaban la toga en los juzgados, de anécdotas, de anhelos y del futuro. Un futuro que deberán escribir los otros dos compañeros de coloquio que observan ese arranque desde el banquillo de la admiración.

«Es una profesión apasionante que muchas veces te da grandes satisfacciones, pero también disgustos porque suceden cosas inesperadas» expone María Jesús Alameda. Le avalan 45 años de ejercicio que esta letrada resume en la «inquietud por el procedimiento», en esa obsesión sana por no dejar cabos sueltos y contemplar todas las posibilidades. Un trabajo, dice, «mucho más difícil de lo que la gente piensa», básicamente porque es el cliente el que más se juega en una sala de vistas. «Te crea mucha responsabilidad y sacrificio», añade.

«Es una presión constante», interviene Felipe Real, «para la que no todo el mundo está preparado». Se colegió en el año 1964 con la vocación por bandera. Esa que tanto defiende para ponerse al frente de un caso. Conocerlo a fondo es el primer peldaño para llegar al éxito. Pero el camino, reconoce, está lleno de trabas que solo el trabajo duro es capaz de sortear. «Siempre tienes que pensar que el otro abogado es mejor que tú. Hay que intentar superarle. Cuando te confías es cuando se corre el riesgo de fracasar», sostiene. «Hoy en día se mira demasiado al cliente, no al asunto», sentencia mientras Alameda asiente.

Un fugaz silencio invade la sala antes de que Eneko Bergés se arranque a contar cómo han sido sus primeros seis meses como colegiado. Este joven se contagió del potente virus del derecho antes incluso de pisar un despacho. Cuando llegaron las prácticas, tuvo muy claro que no quería alejarse nunca de esa adrenalina diaria que adereza a la soledad del que empieza. «Cuando comienzas a tener responsabilidad y te dejan volar solo, que es lo que más deseas, tienes cierto vértigo. Unos nervios que no dejan de ser buenos porque estás en tensión», narra. Los dos veteranos le advierten: «Va a ser así toda la vida».

Pese a que ha hecho amago de apostillar algo en un par de ocasiones, Silvia Martínez es la última en intervenir. Lo hace segura y no tiene pudor en discrepar con el resto de contertulios en cuanto al asunto vocacional. En su caso, no nació, sino que se hizo. «Cuando estaba en la carrera no tenía muy claro que quería dedicarme a esto. Al entrar en un despacho y vivir el día a día me di cuenta de que no todo estaba basado en libros y supuestos. Estaba viendo la realidad y me encantó», resalta. Alameda recuerda entonces que ella estaba decidida a estudiar Filosofía y Letras, pero que los capítulos de Perry Mason le hicieron cambiar de idea. Fue la mejor decisión, puntualiza.

Y es que lo que antes llamaban pasantía debe ser el punto de partida de todo el que algún día quiera ejercer la defensa. Lo subraya Real, quien a su vez se muestra crítico con el proceso formativo que tienen que pasar los jóvenes antes de colegiarse. «No entiendo el máster. No se aprende nada y se pierde mucho tiempo que se podría aprovechar en un despacho», insiste. «El problema», interpela Bergés, «es que todo está enfocado a un examen cuando lo esencial son las prácticas».

Pero el mayor mal de la profesión, coinciden los cuatro letrados, está en los grandes despachos que «funcionan por objetivos» y no estudian cada caso por separado. «A los recién licenciados les ponen a sacar jurisprudencia y documentos sin sentido. No les preparan para ir a los juzgados, que es donde realmente se vive el derecho», critica Felipe Real. Es, explican de una manera gráfica, la «producción en masa contra una labor artesanal».

También se muestran muy críticos con la manera en que la sociedad concibe la justicia en los tiempos que corren. «Cualquiera opina de una sentencia sin habérsela leído», apunta Martínez, quien coincide con María Jesús Alameda en la premisa de que «se está perdiendo el respeto». Los otros dos abogados consideran que todo cambió el día que se modificó el código deontológico y los grandes despachos comenzaron a dar publicidad de los asuntos. «Antes era impensable hablar con la prensa. Te debes siempre a tu cliente», razona Felipe Real. «Se ha mediatizado todo», completa Eneko Bergés, «porque sirve de escaparate a grandes bufetes».

Pegan todos un respingo cuando encima de la mesa caen a plomo los avances tecnológicos. Venían para agilizar la justicia, ironizan, pero ni siquiera a una generación que creció a la par que internet le convencen las mejoras. «Siempre supe que las cosas en los juzgados iban lentas, pero no pensé que tanto. A veces te vuelves loco para pedir documentos en las diferentes unidades. O se invierte más, o es imposible que esto avance», asegura el más joven de los abogados. Alameda opina que, si no llega a ser por los procuradores, «hubiéramos tenido que pedir auxilio porque está siendo muy complicado adaptarse». El más veterano se pone nostálgico: «Añoro lo de antes». Principalmente, argumenta, porque era un funcionario el que se encargaba de un mismo asunto durante todo el proceso, no varios, como sucede ahora. «La Oficina Judicial no tiene sentido en una provincia como Burgos», sentencia. Silvia Martínez no ha conocido otra realidad que la de la plataforma Lexnet, pero solo con escuchar a sus mayores explicar cómo funcionaban las cosas antes, se postula en la tesis de que aquel tiempo pasado era mejor. «Al menos tendríamos que tener acceso a toda la documentación de un procedimiento», concluye.

¿Y el futuro? Qué remedio que verlo con optimismo, comenta Felipe Real. Que sea bueno o malo, indica María Jesús Alameda, dependerá de los jóvenes, presión que asumen sin dudar. Deberán arrimar todos el hombro, reconocen, y contar, por supuesto, con aquellos que les allanaron el camino.