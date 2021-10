«París está muy lejos. El objetivo primordial es el Europeo»

El ciclo olímpico de Tokio llegó a su fin el pasado verano y ahora comienza uno nuevo con la mente puesta en los Juegos de París 2024. Quedan tres años y muchos desafíos por delante, así que Jesús Gómez prefiere no pensar en la cita parisina y centrar sus esfuerzos en las pruebas que correrá en 2022, que son bastantes y muy importantes: «En Tokio no pensé mucho, solo durante el último año. Ahora tampoco tengo la mente en 2024, sino en lo que me espera esta temporada. París está muy lejos y el objetivo primordial será el Europeo al aire libre».

La intención del burgalés es llegar al 100% a agosto, mes en el que tendrá lugar el campeonato continental. Volver a entrar en el podio, como ya ha hecho en dos ocasiones en el 1.500 de pista cubierta, será el gran reto del atleta de Castellanos de Castro, aunque antes de que llegue esa carrera tendrá ante sí muchas horas de entrenamiento y otras citas donde también tratará de sobresalir.

Un mes antes, en julio, se celebrará el Mundial en Oregón (Estados Unidos). La medalla en ese evento se antoja complicada y se conformaría con colarse en la final y codearse con los mejores mediofondistas del planeta, algo que se le resistió en los Juegos de Tokio. «Estaba nervioso cuando corrí y el estado de forma no era con el que quería llegar por la lesión que tuve. Ya se vio que en la semifinal no tenía el ritmo para estar con los mejores. Cada competición te da experiencia y unos Juegos más todavía», reflexiona. «Si no vuelvo a repetir, ya puedo decir que soy olímpico y estaré muy orgulloso, pero intentaré estar en París dentro de tres años», añade.

A pesar de no haber podido brillar en Japón como le hubiera gustado, Gómez encara esta nueva campaña como un corredor más maduro. Ya cuenta con mínima para el Europeo 2022 y confía en entrar también entre los elegidos en Oregón: «Espero hacer mínima para los dos con solvencia. Si corro en mi marca personal, ya superaría la mínima del Mundial».

Antes de que vuelva el calor y la competición al aire libre, se disputará entre enero y marzo la temporada de pista cubierta, que también incluye un Mundial y un Europeo. Gómez no descarta su presencia en ambas citas, pero no sabe si las preparará al 100% porque su mente apunta más al aire libre.

resignado y agradecido. Por otro lado, Jesús Gómez aseguró que los atletas no se sienten reconocidos a pesar de haber competido en los Juegos Olímpicos, sobre todo a nivel institucional, pero dijo estar muy agradecido por el apoyo de mucha gente que se levantó de madrugada para verle correr: «Recibí muchas felicitaciones desde Burgos. La gente se levantó a las dos de la mañana para verme y eso es algo muy grande. Es la hostia. Son los detalles que me animan a seguir».