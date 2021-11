El poder de la motivación

Todos podemos ser héroes de nuestra propia vida. En su último libro, El viaje del héroe (Kairós), el experto en transformación personal, Alexis Racionero, explica cómo despertar el lado heroico, esa fuerza interior que hace a las personas capaces de conquistar las metas más elevadas y de enfrentar las adversidades más difíciles

«Cada vida es un viaje y cada uno de nosotros puede hacerlo como un héroe o una heroína», señala el escritor y cineasta, que dirigió el documental Rubber Soul: el viaje hippie a la India.

Los héroes de los antiguos mitos ya recorrieron el camino; su itinerario es conocido, y tan solo hay que seguir su huella. Tras sus gestas, aventuras y descubrimientos surge tanto aquello que hace avanzar las civilizaciones como lo que conduce a la conquista de uno mismo. Eso es al menos lo que piensa este doctor en Historia del Arte, que añade:«Algunos libros y películas como Star Wars, Harry Potter, Siddhartha o Thelma & Louise, desvelan el ciclo de la motivación y el desarrollo de héroes antiguos, contemporáneos y futuros, mostrando el camino que recorren esas personas que realizan hazañas en beneficio de una causa noble».

Se trata de un camino en el que se transitan viajes de liberación, de rebelión o espirituales. Y ahí está Racionero, quien incursiona, además, en el mundo de la transformación personal a través de sus facetas como profesional de la psicoterapia.

El escritor señala que, cuando nos llega la llamada a la aventura, «solo se necesita la voluntad de cruzar el umbral, emprender el camino y realizar el viaje del héroe». Justo así es como titula el último de sus libros, donde invita a despertar nuestro héroe personal para acercarnos a los anhelos y propósitos que pueden hacernos felices.

«El viaje del héroe es un camino de sabiduría, una senda para conectar con el propósito que guía nuestras vidas, una llamada a la aventura que todos llevamos dentro» explica.

Esta experiencia implica un autoaprendizaje cuyos mecanismos el autor describe mediante el storytelling (narración de historias); la filmoterapia, un visionado de películas con contenidos sanadores para la mente y el ánimo; y la psicología humanista, que considera al ser humano como un ser global, en cuya salud mental intervienen múltiples factores existenciales.

Racionero pasó años analizando y dando clases sobre los mitos y arquetipos en la historia del cine y tratando con el viaje del héroe en las películas, hasta que se dio cuenta de que esa experiencia de nuestra vida puede ser una herramienta para la transformación personal.

También subraya que los mitos «hoy en día, siguen siendo, no solo una fuente de conocimiento esencial, sino la base sobre la que seguimos construyendo historias».

El viaje de los héroes sirve hoy para iluminar nuestra transitoria realidad, y su lenguaje sigue siendo fascinante, como lo demuestran las sagas Juego de tronos o Vikingos.

Según su tesis, no son pocas las películas de personajes que sienten la llamada de la aventura, el equivalente a dedicar su vida al objetivo, propósito o anhelo que más se vincula a la persona que de verdad es.

Los referentes heroicos tienen la capacidad y valentía de cruzar el umbral de lo desconocido para salir de la zona de confort en busca de algo que les hace felices y les llama.

Apelar a la esencia

Asimismo, Racionero defiende que apelar al héroe es contactar con la esencia de nuestra persona, hallar el tesoro más profundo en el que moran nuestros anhelos. Desde ahí, podemos sostener las duras pruebas a las que estos tiempos convulsos nos someten.

En definitiva, se trata de no claudicar ante el conformismo, el pensamiento único, ni rendirse al desespero. Hay que despertar de alguna manera al héroe que llevamos dentro para salir de la crisis y automotivarnos para no perder la ilusión de construir un mundo mejor. Para ello, hay que ser valientes y llevar a la acción aquello que más nos motiva, nuestro don más preciado, sin escuchar las presiones. «No es fácil, pero la recompensa es el bienestar personal. Si no despertamos nuestra naturaleza heroica podemos caer en la desidia» incide este bloggero, que concluye destacando que «el héroe nos habla de sacrificio y valentía y, sobre todo, de contacto con una llamada para sanar los desperfectos de la sociedad que le rodean», por lo que, «a falta de líderes y gobernantes, es bueno que cada uno de nosotros se automotive, sin ir cada uno por su cuenta».