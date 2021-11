Lukashenko pide a Alemania que se lleve a los migrantes

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, pidió este lunes a Alemania que acoja a los cerca de 2.000 migrantes varados desde hace dos semanas en la frontera bielorruso-polaca, y acusó a la Unión Europea (UE) de no facilitar una solución a esta crisis migratoria.

"Si Alemania no se los lleva, nosotros mismos nos encargaremos de esta gente. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Pero debemos exigir a los alemanes que los acojan", dijo el mandatario en una reunión con sus hombres fuertes en la región fronteriza de Grodno, según la agencia oficial bielorrusa BELTA.

Lukashenko indicó que espera una respuesta de la UE sobre los 2.000 migrantes, ya que -aseguró- la canciller alemana en funciones, Angela Merkek, le "prometió" que el problema de los migrantes iba a ser estudiado a nivel del Unión Europea.

"Ni siquiera lo estudia, incluso lo que ella (Merkel) me prometió: personas de contacto, no se ponen en contacto", subrayó.

El mandatario reveló que cuando su ministro de Exteriores, Vladímir Makei, llama por teléfono a esas personas de contacto le contestan que está en "viaje de servicio".

"De modo que no hay que esperar a nadie. Si no quieren, no se les permitirá entrar aquí. No tienen nada que hacer aquí. Porque sucederá lo mismo que ocurre con otras visitas internacionales. Vienen a lucirse", añadió.

Lukashenko señaló que es mejor que vayan a Polonia, a cuyos dirigentes advirtió contra su amenazas de cerrar la frontera con Bielorrusia al tráfico ferroviario.

"Permanentemente oímos amenazas de estos políticos salvajes y de los gobernantes de Polonia de que van a cerrar la frontera (...), el paso ferroviario. Lo único que puedo decir al respecto es: por favor. Si les es cómodo, cerradlo, pero antes hay que pensar qué diréis a Rusia, a China y en general a Oriente", dijo.