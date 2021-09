Ciudadanos no contempla un adelanto electoral

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, aseguró que «no contemplan un adelanto electoral, al estar convencidos de que van a agotar la legislatura», quien dejó claro que «no hay motivos para dudar de la palabra de Alfonso Fernández Mañueco y de su decisión de acabar la legislatura y ejecutar el compromiso adquirido en 2019, con un pacto de gobierno conformado por 100 puntos».

Tras la celebración de la Junta Directiva de la formación naranja, Villarroel afirmó que hay «un acuerdo de gobierno que está vivo, aunque se pueda modificar siempre con el animo de ser mejorado». «A Ciudadanos no se nos puede cuestionar que somos personas con capacidad de diálogo y negociación para llegar a acuerdos. Así lo hemos demostrado en la Comunidad y lo seguiremos haciendo con todo el respeto y educación de los políticos liberales», agregó.

Recalcó que Cs «no contempla un adelanto electoral, ya que con diálogo todo tiene solución. No es la primera vez que hay debate interno en el Gobierno autonómico, porque es un ejercicio muy sano. Lo que es importante es la conclusión de esos debates internos, para que se obtengan políticas y acuerdos que doten de estabilidad a una comunidad que lo necesita, ya que posibilita inversiones y tranquilidad».

La responsable naranja subrayó que «dedican el esfuerzo de todos los días en acabar esta legislatura e intentar cumplir el acuerdo de Gobierno en su totalidad o, incluso, poder ampliarlo». Por ello, señaló que no se puede extrapolar que en un momento puntual se vote algo diferente con una finalización de la legislatura, ya que «es algo que se ha sacado de contexto y que no tiene nada de perjudicial el no estar al 100 por ciento en un momento dado».

Honestidad y lealtad.

Puso en valor el trabajo que está haciendo su partido en la Junta y lanzó un mensaje a todos los castellanos y leoneses de que Ciudadanos es «serio, responsable, prudente, honesto y leal, que cumple con lo acordado y que va a seguir cumpliendo hasta agotar la legislatura». Cs llegó a la política autonómica «para evitar la corrupción de las instituciones, y no es casualidad que no haya casos de corrupción en las mismas desde que Ciudadanos existe y forma parte de los gobiernos», apostilló.

Gemma Villarroel apuntó a Ical que tampoco es casualidad que no se repitan «las malas prácticas a las que estábamos acostumbrados, porque Cs abre las ventanas, dota de transparencia e informa a los ciudadanos de lo que ocurre con sus impuestos y lo que pasa en las instituciones». Estas acciones demuestras la utilidad de Cs, al «hablar claro y ser honestos», puntualizó.